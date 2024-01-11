Türk Kızılayı Gazipaşa'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Dağıtıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde; İnsani yardım faaliyetlerine devam eden Türk Kızılay'ı, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine soğuk kış günleri için yardımda bulunmaya devam ediyor.

Türk Kızılay'ı, soğuk kış günleri öncesi ilçede bulunan ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilere dağıtılmak üzere yardım malzemeleri getirmeye devam ediyor. İlçeye gelen 80 koliden oluşan yardım malzemeleri, Kızılay Gazipaşa Temsilcisi Uğur Bolat tarafından teslim alınıp gönüllüler tarafından tasnif yapılarak, dağıtılmak üzere depoya taşındı. Gelen yardımlar, önümüzdeki günlere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dağıtılacak.

"Yaklaşık 2 bin kişilik yardım geldi"

Kızılay tarafından gelen yardımlar hakkında bilgi veren Kızılay Gazipaşa İlçe Temsilcisi Uğur Bolat; "Kızılay tarafından ilçemize 80 koliden oluşan yaklaşık 2 bin kişilik yardım geldi. Soğuk kış günlerinde faydalanılmak üzere kıyafetten oluşan yaklaşık 2 bin kişilik malzemeler, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere ulaştırma öncesinde tasnif yapmak için gönüllülerimiz tarafından depoya taşındı ve önümüzdeki günlerde sahiplerine ulaştıracağız. Kızılay Gazipaşa temsilciliği olarak; ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşerek, gönderilen yardım malzemeler ve kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Soğuk kış günlerinde kimsenin üşümemesi için uğraşıyoruz" dedi. - ANKARA