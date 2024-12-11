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Türk Kızılay Uşak, 58 Öğrenciye Kış Yardımı Yaptı

Türk Kızılay Uşak, 58 Öğrenciye Kış Yardımı Yaptı
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Türk Kızılay Uşak İl Merkezi, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile köy okullarındaki ihtiyaç sahibi 58 öğrenciye bot ve mont hediye etti. Bu yardımlar, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nın bağışı ile gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Uşak İl Merkezi, ihtiyaç sahibi 58 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu.

Türk Kızılay Uşak İl Merkezi ile Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği kapsamında il genelinde bulunan köy okullarında Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nın (UTSO) bağışı ile 58 öğrenciye botları ve montları teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Uşak İl Merkezi Başkanı Yaşar Kasım öğrencilere kış ve soğuk havalarda bot ve mont olmak üzere 2 parça giyim eşyası hazırlandığını ifade etti. Kasım, Türk Kızılay Uşak İl Merkezi yönetim kurulu üyeleri, Genç Kızılay ve Kızılay Kadınlar ile birlikte köy okullarında ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere giyim eşyaların teslim edildiğini kaydetti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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