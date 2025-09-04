Haberler

Türk Kızılay Palandöken Şubesi'nden 300 Öğrenciye Kırtasiye Desteği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Palandöken Şubesi, okulların açılmasına kısa bir süre kala ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttı ve hasta ziyaretleri gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Palandöken Şubesi, okulların açılmasına kısa bir süre kala 300 öğrenciye kırtasiye desteği yaptı, hasta ziyaretleri yaparak gönülleri kazandı.

Türk Kızılay Palandöken Şubesi Başkanı Muhammed İkbal Çiçek, "Şube olarak eğitim öğretim yılımızın yaklaşması münasebetiyle bağışçılarımızın desteği, gönüllülerimizin, kadın birimimiz, engelsiz birimimiz, yetim birimimizin sarf ettiği üstün çabalarıyla şubemize kayıtlı olan yetim yavrularımız ve ihtiyaçlı 300 çocuğumuza kırtasiye malzemesi dağıtımında bulunmanın huzuru içerisindeyiz. Ayrıca gençlik kolları başkanımız Mikail Çağlar ve şehrimizde eğitim gören Filistinli kardeşlerimizle beraber hastanemizde tedavi gören 70 hastamıza hijyen malzemesi dağıtımında bulundular. Yönetim Kurulu Üyelerimizle beraber Kandil programı sonrası camilerimizde lokum ikramında bulunduk. Yardımlaşma en güzel terapidir. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin boşandığı eşiyle evlendiği ortaya çıktı

Survivor'un yıldız ismi kuzeninin eski kocasıyla evlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melek Mosso'dan kıyafet eleştirisine sert yanıt

Mosso'dan Belediye Meclisi'ndeki kıyafet eleştirilere yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.