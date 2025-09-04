Türk Kızılay Palandöken Şubesi'nden 300 Öğrenciye Kırtasiye Desteği

Türk Kızılay Palandöken Şubesi, okulların açılmasına kısa bir süre kala 300 öğrenciye kırtasiye desteği yaptı, hasta ziyaretleri yaparak gönülleri kazandı.

Türk Kızılay Palandöken Şubesi Başkanı Muhammed İkbal Çiçek, "Şube olarak eğitim öğretim yılımızın yaklaşması münasebetiyle bağışçılarımızın desteği, gönüllülerimizin, kadın birimimiz, engelsiz birimimiz, yetim birimimizin sarf ettiği üstün çabalarıyla şubemize kayıtlı olan yetim yavrularımız ve ihtiyaçlı 300 çocuğumuza kırtasiye malzemesi dağıtımında bulunmanın huzuru içerisindeyiz. Ayrıca gençlik kolları başkanımız Mikail Çağlar ve şehrimizde eğitim gören Filistinli kardeşlerimizle beraber hastanemizde tedavi gören 70 hastamıza hijyen malzemesi dağıtımında bulundular. Yönetim Kurulu Üyelerimizle beraber Kandil programı sonrası camilerimizde lokum ikramında bulunduk. Yardımlaşma en güzel terapidir. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM