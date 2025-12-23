Kızılay'dan günlük bin kişiye sıcak yemek desteği

Türk Kızılay Muş Şubesi her gün ihtiyaç sahibi bin vatandaşa 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

Muş'ta Türk Kızılay Şubesi, sosyal yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sıcak yemek desteğini aralıksız sürdürüyor. Gıyasettin Bingöl Aşevinde hazırlanan yemekler, kent genelinde belirlenen adreslere ulaştırılıyor. Aşevinde hijyenik şartlarda günlük olarak hazırlanan 3 çeşit sıcak yemek, Kızılay ekiplerince yaşlı, hasta ve dar gelirli ailelere dağıtılıyor. Her gün yaklaşık bin vatandaşa ulaştırılan yemeklerle vatandaşların temel gıda ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Sabah saat 07.00'de başlayan mesailerinde üç çeşit yemeğin hazırlığını yaptıklarını söyleyen aşçılardan Bülent Alim, "Yaklaşık 5 yıldır Kızılay bünyesinde görev yapıyorum. Her sabah saat 07.00'de başlayan mesaimizde, 5 kişilik ekibimizle birlikte üç çeşit sıcak yemeğin hazırlığını yapıyoruz. Yemeklerin pişirilmesinin ardından, yine kendi araçlarımızla kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Yardımsever Muşlu iş insanları ve hayırseverlerin destekleriyle her gün yaklaşık bin aileye üç çeşit yemeği sıcak bir şekilde teslim ediyoruz. Haftanın beş günü, ihtiyaç sahiplerinin kapısını tek tek çalarak bu yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

Yaklaşık 12 yıldır Kızılay bünyesinde görev yaptığını ifade eden Metin Asan, "Aşevimiz 2020 yılında hizmete açıldı ve son 5 yıldır aktif olarak faaliyet gösteriyor. Aşevimizde her gün yaklaşık bin kişiye yetecek şekilde sıcak yemek hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler sefer taslarına doldurularak servis araçlarımızla ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine ulaştırılıyor. Yıl boyunca en az 200 bin aileye sıcak yemek desteği sağlıyoruz. Bu hizmetler, hayırseverlerimizin katkıları sayesinde kesintisiz şekilde devam ediyor. Destek veren tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - MUŞ