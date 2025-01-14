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Türk Kızılay Manisa'da İftar Hedefini 30 Bin Kişiye Çıkardı

Türk Kızılay Manisa'da İftar Hedefini 30 Bin Kişiye Çıkardı
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Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Öner Gürsel, geçen yıl 10 bin kişiye iftar verdiklerini, bu yıl hedeflerinin 30 bin kişi olduğunu açıkladı ve ayrıca aşevi kurma hayalinden bahsetti.

Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Öner Gürsel geçtiğimiz yıl ramazan ayında 10 bin kişiye iftar verdiklerini ve bu yıl hedeflerinin 30 bin olduğunu söyledi. Gürsel ayrıca Türk Kızılay'ı Manisa Şubesi olarak bir aşevi kurma hayalleri olduğunu ve bu konuda da Manisalıların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Öner Gürsel, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın'ı ziyaret etti. Gürsel'e Yönetim Kurulu Üyeleri Aytekin Viduşlu, Özer Teksin, Manisa Kızılay Kadın Başkanı Nurgül Fil de eşlik etti. Başkan Gürsel, genel kurulda başkanlığa seçilen Aydın ve ekibini tebrik etti, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Gürsel, Kızılay'ın Manisa'da tanınırlığının artmasında, görünürlüğünün artmasında basının çok önemli desteğinin olduğunu belirterek, bundan dolayı basına teşekkür etti. Manisa'da aç yatan kalmasın diye çalışmalar yaptıklarını ifade eden Gürsel, geçen yıl 10 bin kişiye iftar yemeği dağıttıklarını vurgulayarak, bu yıl Ramazan ayı hedefinin 30 bin kişiye ulaşmak olduğunu kaydetti. Gürsel, "Biz yerelde Kızılay'ı en güzel şekilde tanıtıp, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için gayret ediyoruz. Aynı zamanda 3 bin aileye gıda kolisi yardımında bulunduk. Aşevi kurma hayalimiz var. Bu konuda basının da desteğine ihtiyacımız var. Şube başkanlığımızın olduğu binada 350 kişilik bir konferans salonumuz var. Kızılay olarak gönüllülük esasına uygun Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin de buradan faydalanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ise Başkan Gürsel'e gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür etti. Aydın, Kızılay'ın Manisa'da önemli çalışmalara imza attığını belirterek, Kızılay ile birlikte güzel bir işbirliğinin bugüne kadar sağlandığını söyledi. Aydın, Kızılay'a daha önce olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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