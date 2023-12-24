Türk Kızılay'ı Engelsiz Erzurum Şubesi Organ Nakli Programı Gerçekleştirdi

Türk Kızılay'ı Engelsiz Erzurum Şubesi, organ naklinin bu günü yarını üzerine bir program gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Erzurum Şubesi bünyesinde faaliyet yapmak üzere kurulan Engelsiz Kulübü Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, toplumda organ nakli konusunda farkındalık oluşturmak ve insanları teşvik amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Programa Erzurum Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, Erzurum Müftülüğü'nden Talip İçöz, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Genel Cerrah Salih Kara, Organ Nakli Koordinatörü Muhammet İkbal Kocaman ve Figen Yeşilyurt ile Kulüp Başkanı Burhanettin Yeşilyurt katıldı. Konuşmacılar organ naklinin hem bilimsel ve hem de dini boyutu noktasında bilgilendirme yaptı.

Kızılay Erzurum Şubesi Engelsiz Kulübü Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu yaptığı değerlendirmelerde ülkemizde binlerce insanın organ nakli için sıra beklediğini ve insanlarımızın bu noktada daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiği dile getirerek, "Erzurum'da bu anlamda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz ve insanları teşvik için gayret göstereceğiz" dedi. - ERZURUM