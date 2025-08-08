Türk Kızılay, Gönüllüler İçin İlk Yardım Eğitimi Vermeye Başladı

Türk Kızılay, afet bölgelerinde görev alacak gönüllülere ilk yardım bilgilendirme eğitimi vermeye başladı.

Yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı harekete geçen Türk Kızılay, afet bölgelerinde görev alacak gönüllüler için ilk yardım bilgilendirme çalışması başlattı. Yangın sahasında karşılaşılabilecek acil durumlara yönelik hazırlanan uygulamalı eğitim videolarında, doğru müdahale yöntemleri detaylı şekilde anlatılıyor.

Kızılay Acil Sağlık Yardımları Müdürü ve ilk yardım eğitmeni Elif Taşkın Aytekin'in uygulamalı anlatımıyla hazırlanan videolarda, yangın bölgesine giderken dikkat edilmesi gerekenler, yanıklarda ilk müdahale, dumandan etkilenme, bayılma gibi hayati durumlarda uygulanacak ilk yardım teknikleri sahada canlandırmalı olarak gösteriliyor.

Yanıklarda en etkili müdahale: Su

Orman yangınlarında en çok karşılaşılan durumlardan biri olan yanıklara doğru müdahale büyük önem taşıyor. Aytekin, "Yanık bölgeye yoğurt, diş macunu veya yumurta akı gibi maddeler sürülmemeli. Bunlar enfeksiyon riskini artırır. En doğru yöntem, bölgeyi bol suyla 15-20 dakika yıkamaktır" ifadelerini kullandı.

"Dumana maruz kalana yarı oturur pozisyon verilmeli"

Dumandan etkilenen kişilere yapılacak ilk müdahalenin de hayati olduğunu vurgulayan Aytekin, "Kişi hemen temiz havaya çıkarılmalı, yarı oturur pozisyon verilmeli ve psikolojik olarak desteklenmelidir. Sırt üstü yatırmak ise yanlış ve riskli bir uygulamadır" dedi.

Bayılma durumlarında halk arasında sıkça yapılan yanlışlara da değinen Aytekin, "Bayılan kişiye kolonya dökmek, su içirmeye çalışmak tehlikelidir. Kişi sırt üstü yatırılmalı, ayakları kalp seviyesinden yukarıda tutulmalı ve bilinci yerine gelene kadar gözlemlenmelidir" diye konuştu.

İlk yardım uygulaması: İndir ve öğren

Google Play Store'da 'First Aid - IFRC', App Store'da ise 'İlk Yardım - Kızılay' adıyla yer alan mobil uygulama sayesinde yangın bölgesinde görev alacak bireyler, yanık, bayılma, dumandan etkilenme gibi acil durumlara karşı doğru ilk yardım müdahalelerini kolayca öğrenebiliyor.

Uygulama içerisinde; Canlandırmalı eğitim videoları, Temel yaşam desteği anlatımları ve acil durum rehberleri yer alıyor. Türk Kızılay, herkesin cep telefonundan erişebileceği bu uygulama ile hayat kurtaran bilgileri her an ulaşılabilir kılmayı hedefliyor. Kızılay, doğru ilk yardım bilgisinin hem gönüllülerin hem de yangından etkilenen vatandaşların hayatını kurtarabileceğine dikkati çekiyor. - ANKARA