Türk Kızılay, Deprem Bölgesinde 504 Öğrenciyi Üniversiteye Yerleştirdi

Türk Kızılay'ın deprem bölgesindeki 100. Yıl Kütüphanelerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan 504 öğrenci, üniversiteye yerleşti.

2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Kızılay kütüphanelerinden yararlanan öğrencilerden 156'sı tıp fakültelerine, 74'ü mühendislik fakültelerine, 73'ü eğitim ile fen-edebiyat fakültelerine ve 67'si sağlık bilimleri bölümlerine yerleşti. Ayrıca 34 öğrenci iktisadi, idari ve sosyal bilimler, 20 öğrenci hukuk, 12 öğrenci diş hekimliği, 3 öğrenci iletişim alanında başarı gösterirken, 65 öğrenci de farklı bölümlerde üniversiteye girmeye hak kazandı. Böylece toplamda 504 öğrenci, kütüphanelerdeki hazırlık sürecinin ardından hayallerine kavuştu.

"Gençlerimizin başarısı hepimizin gururu"

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Deprem bölgesinde kurduğumuz kütüphaneler çocuklarımızın yeniden ayağa kalkabilmesi için birer umut mekanı oldu. Bu yıl 504 öğrencimizin üniversiteli olması, milletimizin zorluklar karşısında eğitime verdiği önemin en güçlü göstergesidir. Gençlerimizin elde ettiği başarı, hepimize gurur veriyor ve yarınlara olan inancımızı pekiştiriyor. Bu imkanları sağlayan değerli bağışçılarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Kızılay olarak afetlerin izlerini silerken, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlere yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA