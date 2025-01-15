Türk Kızılay'dan Depremzede Kadınlara Aşçılık Eğitimi

Türk Kızılay'ın 'İyilikle Pişen Hayatlar' projesi çerçevesinde ünlü şef Somer Sivrioğlu, Hatay'da 20 depremzede kadına eğitim verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden olan Hatay'da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Türk Kızılay tarafından Mustafa Kemal Üniversitesi'nde 'İyilikle Pişen Hayatlar' projesi, depremin yaralarını sarmaya katkı sağlıyor. Dünyaca ünlü şef Somer Sivrioğlu ve ekibi, 10'u gastronomi öğrencisi ve 10'u ev hanımı olan depremzede kadınlarla aşçılık atölyesinde buluştu. Depremzede kadınlar, Somer şefle birlikte Kayseri yöresine ait olan yağlama yemeğini yaptılar.

Aşçılık atölyesinde depremzede kadınlarla bir araya gelen Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 'İyilikle Pişen Hayatlar' projesiyle kadınlara istihdam fırsatı olan bir eğitim verdiklerini belirtti. Yılmaz, "Bu 'İyilikle Pişen Hayatlar' projesinin ikincisini yapıyoruz. İlkini Gaziantep'te yapmıştık. Bugün biraz daha gelişmiş halini destekleyerek tekrarlamış oluyoruz. Burada bugün 20 depremzede kadınlarımız var. Bir kısmı gastronomi öğrencisiyken diğer kısmı da ev hanımı. Evinde yemek yaparken katkı sağlayacak veya sağlamayacak kadınlarımız var. Burada yapılanların tadına baktığımızda inanılmaz bir yağlama yapılmış. Bugün biraz daha ileri tekniklerin kullanıldığı bir programdayız. 'İyilikle Pişen Hayatlar' projemizde deprem bölgesinde normalleşmeye çalışırken bu yönde ilerlemeyi hedefleyen kadınlarımız için istihdam fırsatı olan bir eğitim veriyoruz. Kadınları bu alanda çok rahat iş bulabilecekleri ve kendi işyerlerini açabilecekleri meslek edindirme programı şeklinde oluyor. Bu eğitimde en önemlisi sertifikalandırılmış ve yapılandırma olan bir eğitim olmasıdır" dedi.

"Burada kadınlara eğitim verip, onlara istihdam sağlamaya özen gösteriyoruz"

Depremzede kadınların kabiliyetlerini ticari kazanca dönüştürmeyi hedefleyen bir eğitim verdiklerini belirten Somer Sivrioğlu, "Bugün Kayseri yöresine ait olan yağlama yemeğini yapıyoruz. Tüm Türkiye'nin sevdiği bir yemekti. Kadınlarımız yemek yapmayı çok iyi biliyor. Bizim burada içlerinde çok iyi olan yemek yapan kadınlarımızın ticari mutfaklarda da bu başarılarını göstererek, kabiliyetlerini ticari kazanca dönüştürmek. İşletmelerde kendi yaptıklarını ticari olarak bunları nasıl yapabilirler konusunda iki gün eğitim veriyoruz. Burada yemek yapıyoruz ve yemeğin iyileştirici gücüne inanıyoruz. Burada kadınlara eğitim verip onların istihdam sağlamaya özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Benim normalde yaptığım tekniklerden farklı teknikler yaparak öğreniyoruz"

Bu eğitimde farklı teknikleri öğrenerek yemek yaptıklarını söyleyen Rabia Kefçi, "Somer Şefle eğitim yapmak çok heyecan verici ve güzel bir durum oluyor. Bugün Kayseri yağlamasını yapmayı öğreniyoruz. Ben ilk defa yapıyorum. Benim normalde yaptığım tekniklerden farklı teknikler yaparak öğreniyoruz. Hamuru ilk defa açıyorum. Burada hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz. Bizim için çok güzel deneyim oluyor" ifadelerini kullandı. - HATAY