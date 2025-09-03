Türk Kızılay'dan Afganistan'a Yardım Uçağı Gönderildi

Türk Kızılay, Afganistan'da meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem sonrası başlattığı yardım çerçevesinde AFAD koordinasyonunda hazırlanan yardım uçağına binden fazla kişiye yetecek kadar gıda ve hijyen kolisi yükledi.

Türk Kızılay Afganistan'da meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem sonrası başlattığı yardım çalışmalarını sürdürüyor. Afganistan'da bulunan delegasyonunu Ankara'dan gönderdiği uzman personelle destekleyen Kızılay, deprem bölgesinde yerelden temin ettiği gıda kolileri ve sıcak yemek dağıtımıyla Afganistan halkına insani yardım ulaştırıyor.

Kızılay, AFAD koordinasyonunda hazırlanan yardım uçağına da binden fazla kişiye yetecek kadar gıda ve hijyen kolisi yükledi.

Yardım malzemeleri Kayseri'deki 12. Hava Ulaştırma Ana Üssü'ndeki askeri kargo uçağına yüklendi. Gün içerisinde bölgeye sevk edilmesi bekleniyor.

Afet nedeniyle bölgede acil olarak arama ve kurtarma ekip ve ekipmanlarına, tıbbi desteğe, barınma malzemelerine, gıda ve içme suyuna ihtiyaç duyuluyor. - ANKARA