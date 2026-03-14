Alaşehir'de Kızılay'dan çocuklara bayram hediyesi

Türk Kızılay Alaşehir Şubesi, ihtiyaç sahibi çocuklar için 800 parça bayramlık kıyafet hazırlayarak, Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti. Kıyafetler, aile sağlığı merkezleri aracılığıyla dar gelirli ailelere ulaştırılacak.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılay Şubesi, ihtiyaç sahibi çocuklar için hazırladığı 800 parça bayramlık kıyafeti, aile sağlığı merkezleri aracılığıyla dağıtılmak üzere Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti.

Alaşehir'de Ramazan ayı boyunca yaklaşık 12 bin kişiye iftar sofrası kurmayı hedefleyen Türk Kızılay Alaşehir Şubesi, sosyal yardım çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Bayram öncesi dar gelirli ailelerin çocuklarını sevindirmeyi amaçlayan Kızılay gönüllüleri, özenle seçilen 800 parça çocuk giyim eşyasını tek tek paketleyerek hazır hale getirdi. Hazırlanan kıyafetler, gerçek ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşması amacıyla ilçedeki 13 Aile Sağlığı Merkezi'ne (ASM) dağıtılmak üzere Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

"Çocuklarımız kıyafetlerini güle güle giysinler"

Teslimat sırasında bir açıklama yapan Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak, Kızılay'ın yılın her günü vatandaşın yanında olduğunu vurgulayarak, "Bayram öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına ulaştırılmak üzere, ilçe genelimizde bulunan 13 aile sağlığı merkezine dağıtılmak amacıyla toplam 800 adet çocuk giyim eşyasını İlçe Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettik. Kızılay olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza şimdiden iyi bayramlar diliyoruz. Kıyafetlerini güle güle giysinler" şeklinde konuştu.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden iş birliği teşekkürü

Desteklerinden dolayı Kızılay'a teşekkürlerini ileten Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Fatma Seven ise "Aile sağlığı merkezlerimize dağıtılmak üzere yapılan bu kıyafet yardımları için Alaşehir Kızılay Şubesi'ne teşekkür ediyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak bu yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için gerekli çalışmaları yapacağız. Kıyafetleri aile hekimlerimize ve aile sağlığı çalışanlarımıza teslim ederek vatandaşlarımıza ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Bayramlıkların, bayram namazı öncesine kadar tüm çocuklara ulaştırılması hedefleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim

Yasak aşk ifşa oldu! Bir "hepinize yeterim" vakası daha
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem

Trump'tan kafaları karıştıran bir iddia daha
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak

Bölge alev alev! 7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
Sokakta yürürken tabanca ile başından vuruldu

Gece yarısı sokakta yürürken başından vurdular
8 çocuk annesi kadın tutuklanınca ağlayarak cezaevine götürüldü

8 çocuk annesi kadın tutuklanınca olay çıkardı
HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı

Zincir marketin sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Otomobilinde ölü bulundu! Araç içindeki düzenek ekipleri şaşırttı
Sokakta yürürken tabanca ile başından vuruldu

Gece yarısı sokakta yürürken başından vurdular
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti