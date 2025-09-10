Türk Hava Yolları ve Bakanlık'tan Engelsiz Tasarımlar Projesi

Türk Hava Yolları ile Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi"ne imza attı. Projeyle kullanım ömrü tamamlanmış uçak içi ürünler, Bakanlığa bağlı merkezlerde özel gereksinimli bireylerin elinde yeniden hayat bulacak.

Türk Hava Yolları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında "Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi" Protokolü İmzalandı. "Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi" kapsamında imzalanan protokol ile kullanım ömrünü tamamlamış uçak içi ürünler, Bakanlığa bağlı yaşam merkezlerinden hizmet alan bireyler tarafından yeniden üretim süreçlerine kazandırılacak.

Türk Hava Yolları tarafından güvenli şartlarda ilgili merkezlere ulaştırılacak ürünler, Bakanlığa bağlı engelsiz yaşam merkezlerinden hizmet alan özel gereksinimli bireyler, huzurevi sakinleri ile ADEM (Aile Destek Merkezi) ve SODAM'lardan (Sosyal Dayanışma Merkezi) hizmet alanlar tarafından markanın kurumsal standartlarına uygun şekilde değerlendirilecek.

Gökyüzündeki yolculuğunu tamamlayarak yeniden şekil alan ürünler daha sonra sosyal fayda amacıyla satışa sunulacak. Böylece hem sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı sağlanacak hem de özel gereksinimli bireyler, huzurevi sakinleri ile ADEM ve SODAM'lardan hizmet alanların sosyal hayata katılımı güçlendirilecek.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımlarıyla Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında düzenlenen imza töreniyle hayata geçen proje, sosyal sorumluluk ve çevresel duyarlılığın ortak noktada buluştuğu örnek bir girişim olarak öne çıktı.

Protokol töreninde konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Sürdürülebilirlik vizyonumuzu bir parçası olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren yaşam merkezlerinden hizmet alan engelli bireylerimiz ve huzurevi sakinlerimiz tarafından atık kumaş ve kağıt gibi malzemelerimizi yeniden üretime kazandırıyoruz. Bu iş birliğinin hem çevreye duyarlılığın hem de toplumsal kapsayıcılığın en güzel örneklerinden biri olacağına inanıyorum. THY olarak faaliyetlerimizin her alanında sürdürülebilir olmaya önem veriyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Yine biliyoruz ki yaşanabilir bir dünya vizyonuyla sürdürülebilirlik bir ekosistem oluşturmaktan geçiyor. THY olarak biz tam da bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Filomuzda uçaklarda kullandığımız yakıtta, ikramlarımızdan biletleme sistemlerimize, ofislerimizden yerleşkelerimizdeki hizmetlere kadar bu ekosistemi oluşturduk. Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi de bu noktada attığımız son adım. Bu proje sayesinden bakanlığımıza bağlı yaşam merkezlerinden hizmet alan bireylerimizin üretkenliğini arttırmayı, onların becerilerini geliştirmeyi ve topluma daha fazla katkıda bulunmalarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Ortaya çıkacak ürünler yalnızca birer geri dönüşüm ürünü değil, aynı zamanda birlikteliğin, dayanışmanın ve kapsayıcılığın birer sembolü olacaktır" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, "Başlatacağımız Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi ile hem çevreyi koruyan hem de engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın üretkenliğini güçlendiren örnek bir model ortaya koyuyoruz" dedi.

Sosyal hizmetlerin Türkiye'nin refahı ve sürdürülebilir geleceğini inşa eden temel bir unsur olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla sadece bireylere destek sunmakla kalmıyoruz, aynı zamanda vatandaşlarımızın becerilerini güçlendirmeleri, kendi ayakları üzerinde durmalarını ve topluma daha etkin katkı sunmalarını sağlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz her bir projeyi bu anlayışla şekillendirdik" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, protokole imza attı. - İSTANBUL