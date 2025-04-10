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Türk Hava Yolları ile Galataport İstanbul güçlerini birleştirdi

Türk Hava Yolları ile Galataport İstanbul güçlerini birleştirdi
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Türk Hava Yolları ile yer altı kruvaziyer terminaline sahip Galataport İstanbul, kruvaziyer turizminin en prestijli etkinliklerinden Miami Seatrade Cruise Global Fuarı'na birlikte katıldı.

Türk Hava Yolları ile yer altı kruvaziyer terminaline sahip Galataport İstanbul, kruvaziyer turizminin en prestijli etkinliklerinden Miami Seatrade Cruise Global Fuarı'na birlikte katıldı.

Türk Hava Yolları (THY) yer altı kruvaziyer terminaline sahip Galataport İstanbul, kruvaziyer turizminin en prestijli etkinliklerinden Miami Seatrade Cruise Global Fuarı'na birlikte katıldı. İki marka, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde küresel ölçekte bir cazibe merkezi haline gelmesini desteklemek üzere ortak stantta yer aldı. İstanbul'un sunduğu eşsiz deneyimlerin yanı sıra yeni uçuş noktaları ve kruvaziyer turizmine yönelik yatırımlar ziyaretçilere tanıtıldı. Bu iş birliği, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde daha güçlü bir oyuncu haline gelmesine katkı sunmayı, daha fazla gemi şirketinin İstanbul'u rotalarına dahil etmesini ve ülkeye gelen yolcu sayısının artmasını amaçladı. THY, uçuş ağı ile kruvaziyer turizm yolcularına sunduğu seyahat alternatiflerini, Amerika pazarındaki turizm profesyonelleri ve yatırımcılarına tanıttı. Seatrade Cruise Global'de daha önce "Yılın Limanı" ödülüne layık görülen Galataport İstanbul, yolcu deneyimini geliştirmeye yönelik "Port Pass" gibi yeni hizmetlerini bu yıl ilk kez fuarda ziyaretçilerle buluşturdu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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