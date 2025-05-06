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Türk Hava Yolları Hostesi Kudret Giray, Doğum Gününü Nemrut Dağı'nda Kutladı

Türk Hava Yolları Hostesi Kudret Giray, Doğum Gününü Nemrut Dağı'nda Kutladı
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Türk Hava Yolları yurtdışı hava hostesi Kudret Giray, hayalini kurduğu doğum gününü UNESCO Dünya Kültür Mirası Nemrut Dağı'nda kutladı. Güneşin doğuşunu izleyerek bu özel gününü unutulmaz kılan Giray, gençlere Nemrut'ta özel anlar yaşamalarını önerdi.

Türk Hava Yolları Yurtdışı Hava Hostesi Kudret Giray, doğum günü hayalini Nemrut Dağı'nda gerçekleştirdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası olan 2100 yıllık Kommagene Uygarlığı'nın efsanevi kralı Antiochos Teos'un Nemrut Dağı zirvesinde inşa ettiği anıtsal alanda doğum gününü kutlayan Türk Hava Yolları Yurtdışı Hava Hostesi Kudret Giray, hayallerini gerçekleştirdi.

Nemrut Dağı zirvesindeki Kommagene Uygarlığı'nın miras bıraktığı devasa eserler arasında yıllardır hayalini kurduğu güneşin doğuşunu izleyerek doğum gününü kutlayan Kudret Giray, "Nemrut deneyimim beni büyüledi" dedi.

Aslen Elazığlı olan Kudret Giray, ailesinin Fransa'ya yerleşmesi ile Fransa'nın Marsilya kentinde ikamet ederken, uluslararası uçuşlarda Türkiye'nin tanıtımı için gösterilen filmlerde hep Nemrut'u hayal ettiğini ifade ederek, "THY ile yaptığım anlaşmadan sonra İstanbul Havaalanı'na inince ve bir gün sonra uçuşum olunca aynı gün Adıyaman Havaalanı'na indim. Aynı gece Nemrut'ta güneşin doğuşunu izlemek ve doğum günümü güneşle birlikte kutlamak arzumu yenemedim ve şu an çok mutluyum. Bütün idealist kesimlere, özellikle gençlere öneriyorum, güneşin doğuşunu, yıldızların berraklığı, insanların misafirperverliği sizleri büyüyecektir, huzur verecektir. Özel günlerinizi huzur bulacağınız Nemrut'a ayırın, doğum günleriniz, evlilik tekliflerinizi, Nemrut'ta güneşle birlikte yapın" dedi.

Hostes Kudret Giray, bu imkanları sağlamada yardımlarını esirgemeyen Kahta Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İrfan Çetinkaya'ya çok teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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