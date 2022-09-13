Türk gurbetçilerden dezavantajlı öğrencilere kırtasiye desteği

Türkiye'ye gelen Avrupa'daki gurbetçiler, yeni eğitim öğretim döneminde daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine eğitim yardımında bulundu.

Avrupa'daki ülkelerde faaliyet yürüten ve Türk vatandaşlar tarafından yapılan organizasyonla yeni eğitim-öğretim döneminde Mardin, Şanlıurfa, İstanbul, Trabzon, Ordu, Rize ve Artvin'de içerisinde kırtasiye malzemelerinin de bulunduğu yardımcı eğitim seti ihtiyaç sahibi yüzlerce öğrenciye dağıtıldı.

2022-2023 eğitim-öğretim dönemi nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere eğitim desteğinde bulunan Türk iş adamı Cahit Ataş, Avrupa'daki hayırseverlerin desteğiyle dünyanın farklı coğrafyalarında farklı alanlarda yardımlarda bulunduklarını ifade etti.

Mardin ve diğer illerde önceden sahadaki gönüllüler tarafından öncelikle yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin tespitinin yapıldığını belirten Ataş, "2022-2023 eğitim-öğretim yılında Türkiye'de eğitim yardımı çalışmasına başladık. Mardin'de startını verip, başta Mardin olmak üzere Şanlıurfa, İstanbul, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere farklı şehirlerde kırtasiye yardımlarımızı yaptık. Minik çocukları sevindirdik, anaokulu, ilk ve orta okulu ile lise öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik kırtasiye yardımında bulunduk. Özelikle köy okullarına gittik; orada gerçek ihtiyaç sahibi çocukları gördük. Köydeki çocukların sevinçlerine ortak olduk. Bu mutluluğa bizi vesile kılan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Bize yapılan bağışların sadece Afrika ve Asya gibi ülkelerle sınırlı değil, Türkiye'de de ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin yapılması gerektiğini görüyoruz. Bundan sonra sadece eğitim yardımı değil, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma gibi alanlarda da yardımlarımız olacak" dedi.

Eğitim yardımı çerçevesinde 8 ilde şu ana kadar 250'den fazla öğrenciye yardımda bulunduklarını ifade eden Ataş, "Hedefimiz her yıl bin öğrenciyle irtibata geçerek içerisinde eğitim-öğretim döneminde ihtiyaçları olabilecek tüm materyallerin yer aldığı yardımcı eğitim seti dağıtmak. Çantaları özelikle kırsal kesimlerdeki köy okullarında dağıtıyoruz. Setleri dağıttığımız öğrencilerin bu mutluluğuna şahit olmak bizi de mutlu etti" şeklinde konuştu. - MARDİN