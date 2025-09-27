Turistik Karaelmas Ekspresi Ziyaretçilerini Büyüledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Zonguldak Valiliği ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğiyle düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ikinci seferi, katılımcılardan tam not aldı. Zonguldak'a trenle gelen ziyaretçiler, bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini yerinde görerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Turistik Karaelmas Ekspresi ile Zonguldak'a gelen ziyaretçiler, bölgenin doğal zenginlikleri, tarihi mirası ve samimi atmosferiyle unutulmaz bir gün yaşadı. Fener Mahallesi'nden Gökgöl Mağarası'na, Maden Müzesi'nden sahil yürüyüşlerine kadar uzanan rota, katılımcılardan tam not aldı.

Katılımcılardan Sema Erbektaş, "Her şeyine hayran kaldım. İnsanlarına, esnafına, doğanın güzelliğine. Bazı yerler bozulsa da süper yani. Güzel bir yer, çok beğendim" diyerek bölgeye duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Nezaket Koç ise tur deneyimini şu sözlerle aktardı: "Muhteşem bir yer çok beğendim. Yasemin hanım da her şeyi farklı yapan bir tur sahibi, bizler yapmaya çok memnun kalıyoruz. Bugün maden ocağını gezdik. Oradaki simülasyon çok değişik bir duyguydu. Fener de çok güzel. Burada çok güzel, doğa çok güzel. Denizin havasını solumak zaten, ben deniz hayranını çok seviyorum. İnsanlar bu bölgeye bence gelmeliler. Böyle bu kadar güzel geçeceğimi tahmin edememiştim. Beklediğimin üstünde yani çok farklı ve çok güzel."

Zonguldak'a ilk kez gelen Selma Tümer ise "Zonguldak'a ilk defa geldim. Çok beğendim. Yeşiliyle, deniziyle, madeniyle, madencileriyle çok beğendim. Tur rehberimiz Yasemin Hanım bir bayan olarak kendisinin kalamayacağı yerleri bize bırakmadı. Burada beş yıldızdan aşağı değildi. Severek geldik. Zonguldak'ı da çok beğendim. Gelmek isteyenlere önerir miyim? Tabii ki öneririm. Kalması, görmesi gereken yerler neresi denirse Gökgöl Mağaralarımız, denizimiz, madenciliği çok beğendik" şeklinde konuştu.

Esenyel Seyahat Acentesi Sahibi Yasemin Kocaman, turun başarısını şu sözlerle anlattı: "Öncelikle çok güzel bir destinasyondu. İlk rota bize biraz ters gelmişti. Hatta Nadir Bakanıma dedim ki ben bu tura kimseyi getirmem. Ama geçen 13 Haziran'da trenle geldiğimde çok keyif aldım. 40 kişiyle gelmiştim. Kahvaltımızı yaptık. Filyos'u gezdik, Gökgöl Mağarası'nı gezdirdim misafirlerimize ve otelin keyfini çıkarttık. Maden Müzesi'ni gezdirdim. Fener Mahallesi'ndeyiz şu anda. Misafirlerime Zonguldak'ın en güzel yerlerini tanıtmaya çalışıyorum. ve akşam 12'de de trenle dönüşümüz olacak. Gerçekten çok güzel bir destinasyon burada. Sayın Valimize, Kültür Müdürümüze, BAKKA'da hizmeti geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu destinasyon devam etsin. Biz de sizlere misafir getirelim."

"Bu bölge turizm pastasından nasibini almalı"

Ankara Geziland Turizm Acentesi Sahibi ve Tur Rehberi Arif Çakar, turu genel olarak şöyle değerlendirdi:

"Trenle Zonguldak'a geldik. Keyifli vakitler geçirdik. Fener Mahallesi'ni gezdik. Eğitim ocağı ve maden müzesini ziyaret ettik. Gökgöl Mağarası'nı ziyaret ettik. Herkes Zonguldak'ı çok beğendi. Herkes çok keyif aldı. İnşallah bu etkinlikler devam eder. Bu bölgeyi seviyoruz. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Valilik desteklemeye devam ederse bu bölge turizm pastasından nasibini almaya devam eder diye düşünüyoruz."

İzmit'ten gelen ziyaretçi de memnun

Uğur Karlıdağ ise Zonguldak'a ilk kez geldiğini belirterek, "Kocaeli İzmit'ten katılıyorum. Zonguldak'a ilk gelişim. Maden Müzesi ve mağarayı çok memnun kaldım. Geziden de memnun kaldım. Fener'i, eski limanı gezdik. Gerçekten çok güzeldi. Tavsiye ederim" dedi. - ZONGULDAK