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Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Başlıyor

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Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 dönemi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak. Sezon boyunca toplam 60 sefer yapılacak.

Turistik Doğu Ekspresi seferleri yarın başlıyor

ERZİNCAN - Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 dönemi seferleri 23 Aralık pazartesi günü başlayacak. Yolculuk Ankara-Kars yönünde başlayıp, 2 Mart 2025'te Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferiyle sonlanacak.

İlk seferi 29 Mayıs 2019'da yapılan Turistik Doğu Ekspresi'yle bugüne kadar 71 bin yolcu seyahat etti. 23 Aralık'ta başlayacak yeni sezonda da yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet verileceğini bildirildi.

Turistik Doğu Ekspresi 2024-2025 döneminde 30 gidiş, 30 dönüş olmak üzere 60 sefer yapacak. Yolculuk Ankara-Kars yönünde başlayıp, 2 Mart 2025'te Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferiyle sonlanacak.

Ankara-Kars yönündeki seferler pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara seferleri de çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleşecek.

Ankara-Kars yönünde seferler Tarihi Ankara Garı'ndan saat 13.45'te başlayacak, Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da ise 4 saat mola verilecek. Kars-Ankara yönündeki seferler ise saat 21.05'te başlayarak İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika, Sivas'ta ise 3 saat duruşla yolculara bu şehirleri gezme imkanı tanınacak.

Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Başlıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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