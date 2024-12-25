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Turistik Doğu Ekspresi Kars'a Ulaşarak Yolcularını Karşıladı

Turistik Doğu Ekspresi Kars'a Ulaşarak Yolcularını Karşıladı
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Ankara'dan hareket eden Turistik Doğu Ekspresi, Kars'a ulaşarak yolcularını kırmızı karanfillerle karşıladı. TCDD yetkilileri ve Kars Valisi, yolculara hoş geldin dileklerinde bulundu.

Ankara'dan yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 24 saat süren masalsı yolculuğun ardından Kars'a ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi ile 2024-2025 dönemi ilk seferinin ardından Kars'a ulaşan yolcular, Gar Binası'nda Vali Ziya Polat ve protokol üyeleri tarafından kırmızı karanfil ile karşılandı.

Masalsı bir yolculuğun ardından Kars'a geldiklerini ifade eden TCDD Taşımacılık A.Ş. Müşteri Hizmetleri Daire Başkanı Murat Akçay, "TCDD taşımacılık olarak Turistik Doğu Ekspresi'nin bir seferinde yine Kars'tayız. Tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu imkanı bize sunan Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Toplam 60 seferden oluşacak Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferinde 180 yolcumuzla buraya geldik" dedi.

Daha sonra söz alan Kars Valisi Ziya Polat, "Misafirlerimize Gazi Kars'ımıza hoş geldiniz diyoruz. Bereketli bir sezon olur inşallah, kazasız belasız bir sezon olur inşallah Turistik Doğu Ekspresi ile Gazi Kars'ımız turizmde çok önemli bir destinasyon noktası, destek olan herkes teşekkür ediyoruz. Bugün Balıkesir'deki patlamada vefat eden vatandaşlarımıza rabbimden rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen misafirlere sıcak çorba, kaşar peyniri ikram edildi. Misafirler daha sonra kendileri için ayrılan otellere gitmek üzere gar binasından ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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