Tokat'ta koruma altındaki çocuklara çikolata yapım eğitimi verildi
OKA desteğiyle gerçekleştirilen 'Tatlı Bir Gelecek' projesi kapsamında, koruma altındaki çocuklara Tokat'ta uygulamalı çikolata yapım eğitimi verildi. Eğitimler, çocukların mesleki beceri kazanmalarını ve sosyal uyumlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı desteğiyle yürütülen 'Tatlı Bir Gelecek: Turhal Çocuk Evleri Sitesi Çikolata Yapım Projesi' kapsamında, koruma altındaki çocuklara uygulamalı eğitimler verildi.

Turhal Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından uygulanan proje çerçevesinde, 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde yer alan TOGÜ Mutfak'ta, koruma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik uygulamalı çikolata yapım eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimlerde, çocukların mesleki beceri kazanmaları ve üretim süreçleriyle tanışmaları hedeflendi.

Proje ile çocukların geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanması, üretime katılımlarının teşvik edilmesi ve meslek edinme süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda çocukların özgüven, sorumluluk bilinci ve sosyal uyum gibi psikososyal kazanımlarının güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen programda çocuklar; çikolata yapımının temel aşamalarını uygulamalı olarak öğrenirken, el becerilerini geliştirme ve mesleki farkındalık kazanma imkanı buldu.

Eğitimlerin sonunda katılımcılara katılım belgeleri, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından takdim edildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
