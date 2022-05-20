Turgutlu'da Okullardan 600 Kilogram Atık Pil Toplandı - Haberler

Turgutlu Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları (TAP) Derneği iş birliğiyle atık pillerin geri dönüşümünü sağlamak ve ekolojik dengenin bozulmasını önlemek amacıyla düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması kapsamında, Turgutlu genelindeki okullardan toplam 600 kilogram atık pil toplandı. Yarışmada dereceye giren okullara ödül verilecek.

Turgutlu Belediyesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde TAP Derneği iş birliğiyle okullar arasında düzenlediği Atık Pil Toplama Yarışması kapsamında okullardan atık piller toplandı. Kent genelinde yarışmaya katılan okullarda eğitim gören öğrenciler, toplamda 600 kilogram atık pil toplamayı başardı. Yarışma sonucunda dereceye giren okullar ödüllendirilecek.

"GELECEK NESİLLERİMİZE TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE BIRAKABİLMEYİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş, "Çocuklarımızda çevre bilinci ve farkındalığı oluşturabilmek adına TAP Derneği ile birlikte atık pil toplama yarışmamızı gerçekleştirdik. Gelecek nesillerimize temiz ve sağlıklı bir çevre bırakabilmeyi çok önemsiyoruz. Bu konuda duyarlı davranarak yarışmaya katılan okullarımıza ve atık pilleri toplayan öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi.