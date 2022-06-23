Turgutlu Belediyesi'nden 'Çok Amaçlı Salon' Müjdesi

Manisa'da Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle, Atatürk Kültür Merkezi Yetişkin Tiyatro Ekibi tarafından hazırlanan, 'Yakından Kumanda' oyunu ikinci kez seyircisiyle buluştu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın oyunun sonunda, Ergenekon Mahallesi'nde çok amaçlı olarak inşa edilecek salonun müjdesini verdi.

'Yakından Kumanda' oyunu yoğun istek üzerine ikinci kez seyirci karşısına çıktı. Gönül Özkaradayı'nın yazıp yönettiği ve Atatürk Kültür Merkezi Yetişkin Tiyatro Ekibi'nin icra ettiği tiyatro oyununda, televizyonda yayınlanan genel izleyici kitleli programlar, farklı bir bakış açısıyla sahneye taşındı.

Oyunu izleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, oyunun sonunda sahneye çıkarak, yazar ve yönetmen Gönül Özkaradayı'ya ve emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Akın sahnede, yeni inşa edilecek olan çok amaçlı salon projesinin müjdesini, şu sözlerle verdi:

"Gönül Hocam bize çok keyifli bir akşam yaşattı. Bu keyfi taçlandırmak istiyorum. 'Cimri' oyunumuzda biraz bahsetmiştim, bir müjde vermiştim. O müjdeyi biraz ilerletmek istiyorum. Salı günü itibariyle, Ergenekon Mahalle'mizde 480 kişilik bir tiyatro salonu, aynı binanın içerisinde bir kadın sığınma evi ve bale, aerobik gibi spor ve aktivitelerin yapılabileceği alan ile fuaye alanı olacak. Proje üzerinde mutabık kaldık, ön protokolü imzaladık. Ergenekon Mahallesi'ne bir sözümüz vardı. Çocuk Kültür Sanat Merkezi, Tiyatro ve Konferans Salonu olarak kullanabileceğimiz çok amaçlı bir salona ihtiyacımız vardı. Salı günü itibariyle protokoller görüşüldü, ön imzalarımızı attık. İnşallah hızlı bir şekilde yürüyeceğiz, bir hayırseverimizle ortaklaşa yapacağız. Böyle etkinlikler bizleri çok mutlu ediyor, izleyicilerimiz de katılınca daha da mutlu oluyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum."

ANKA / Yerel