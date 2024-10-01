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Tur Minibüsüyle Çarpışan Tofaş Sürücüsü Hastaneye Gitmeyi Reddetti

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tur minibüsü ile çarpışan Tofaş marka otomobilin sürücüsü, alnından yaralanmasına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Tur minibüsüyle çarpışan Tofaş'ın yaralı sürücüsü hastaneye gitmeyi kabul etmedi

ANTALYA - Otomobilin tur minibüsü ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada alnından yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kaza ; Antalya'nın Manavgat ilçesi Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesinde meydana geldi. Çevreyolu istikametine seyir halindeki Fethi D.'nin kullandığı 27 AVB 631 plakalı tur minibüsü ile karşı istikametten gelen Seyhan D.'nin kullandığı 07 CEC 67 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobil sürücüsü alnından yaralanırken, 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Tur Minibüsüyle Çarpışan Tofaş Sürücüsü Hastaneye Gitmeyi Reddetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel

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