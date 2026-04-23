Tunceli Türk Kızılay'ından çocuklara şenlik, büyüklere bağış etkinliği

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Tunceli'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kentte farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Türk Kızılay Tuncel ekipleri tarafından Atatürk Mahallesi'nde büyüklerde kan ve kök hücre bağışı için stant kurulurken, bağış için gelen ailelerin çocukları için de boyama ve palyaço etkinliği gerçekleştirildi. Sabah saat 09.30'da başlayan etkinliğin akşam 18.30'da sona ereceği bildirildi.

Türk Kızılay Tunceli İl Başkanı Dr. İlksen Orhan, "Biz bugün Tunceli Kızılay ailesi olarak 23 Nisan'ın anlam ve önemine yakışır bir şekilde sahadayız. Kan bekleyen vatandaşlarımız kök hücre bekleyen hastalarımız ve özellikle çocuklarımız için yürüttüğümüz bu çalışmayla hem ailelerimizin hem de vatandaşlarımızın dikkatini çekerek kan bağışının önemine vurgu yapmaya çalışıyoruz. Bugün özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması vesilesiyle çocuklarımızla birlikte bir şenlik alanı oluşturduk. Ailelerimiz bizlere kan bağışı ve kök hücre bağışında bulunurken bizde çocuklarımıza yüz boyama ve palyaçolarla eğlenme etkinliği gerçekleştirdik. İyiliğin ve dayanışmanın gücünü anlattığımız etkinlikler burada keyifli bir zaman geçiriyoruz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan vatandaşlardan Burak Gezici, "Türk Kızılay'ı bugüne özel, bir etkinlik düzenledi. Halkımız da güzel katılım sağladı. Gerçekten sabahtan itibaren gelenler var. 3 yaşında Alisa Dina Gezici'nin babasıyım. Kan bağışları sadece kızım için değil, Türkiye genelinde ve Avrupa'da yaşayan kök hücre bekleyen binlerce hastaya ulaşacak. Sadece benim kızım için değil. Benim kızımın da nakil ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı