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Tunceli'de Akaryakıt Tankeri Devrildi

Tunceli'de Akaryakıt Tankeri Devrildi
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Tunceli-Erzincan karayolunda akaryakıt yüklü tanker devrildi, sürücü hafif yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Akaryakıt sızıntısı nedeniyle güvenlik önlemleri alındı ve yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli- Erzincan karayolunun Kutudere mevkisinde akaryakıt yüklü tanker devrildi, sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tunceli-Erzincan karayolu Kutudere mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan tanker sürücüsünü sağlık ekipleri müdahale etti.

Akaryakıt yüklü olması nedeniyle tankerin devrilmesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Ekipler, olası yangın ve patlama riskine karşı çevrede güvenlik çemberi oluştururken, tankerden akaryakıt sızıntısı olduğu da görüldü. İtfaiye ekipleri ve diğer ilgili birimler, sızıntının oluşturabileceği tehlikeye karşı önlem aldı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, ekipler tankerin kaldırılması ve yolda güvenliğin yeniden sağlanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: ANKA
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