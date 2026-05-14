Görme engelli santral memuru hafızasıyla hayran bırakıyor: Bin 500 numarayı ezbere biliyor

Tunceli'de biri santral memuru, diğeri veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan iki engelli kamu çalışanı, çalışma azimleriyle örnek oluyor. Görme engelli Ali Arslan'ın yaklaşık bin 500 telefon numarasını ezbere bilmesi dikkat çekerken, bedensel engelli Zülfikar Öncü ise engelli bireylerin kamuda istihdamının önemine vurgu yaptı.

Tunceli'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirilirken, sağlık hizmetinde çalışan iki engellinin çalışma azmi dikkat çekiyor. Tunceli Devlet Hastanesi'nde santral memuru olarak çalışan 55 yaşındaki görme engelli Ali Arslan, yaklaşık 30 yıllık devlet memurluğu hayatında azmi ve güçlü hafızasıyla takdir topluyor. Bin 500 telefon numarasını ezbere bilen Arslan, görevini yıllardır aksatmadan sürdürüyor. Arslan, yalnızca kamu çalışanı kimliğiyle değil, sanatçı yönüyle de tanınıyor. Türk halk müziği sanatçısı olduğunu belirten Arslan'ın 'Yar Senin Uğruna' isimli bir albümü bulunuyor. Engelliler Haftası dolayasıyla Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran'ı ziyaret eden Arslan, bağlama çalarak türkü söyledi.

Evli ve iki çocuk babası olan Arslan, "30 yıllık devlet memuruyum, aynı zamanda Türk halk müziği sanatçısıyım. 10 yıldır da Tunceli Bedensel Engellileri Destekleme Derneği başkanlığı yapıyorum. Burada özel bireylere, arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve halkımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. 2018 yılında 'Yar Senin Uğruna' isimli bir albümüm çıktı. Kendi çapımda beste ve derlemelerim vardır. Bağlama çalıyorum, birçok konserlere gittim. Halen de devam ettirmekteyim. Çok fazla ayrıcalık istemiyoruz. Herkes kadar biz de eşitiz ve çalışıyoruz. Biz sizden farklı değiliz, siz bizden farklı değilsiniz" dedi.

47 yaşındaki bedensel engelli Zülfikar Öncü ise Tunceli Toplum Sağlığı Merkezi'nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapıyor. Yaklaşık 20 yıldır kamu personeli olarak çalışan Öncü, engelli bireylerin üretim ve hizmet süreçlerinde aktif rol üstlenmesinin hem kurumlar hem de toplum açısından önemli kazanımlar sağladığını belirtti. Öncü, "Son zamanlarda da toplum sağlığı merkezinde görev yapmaktayım. Engelli bireylerin kamuda çalışmasının hem engelli hem de kamu için avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü farklı yaşam deneyimlerinden gelen insanların girdikleri ortamı, yaşadıkları ortamı farklı perspektiflerden bakabildikleri için daha zengin hale getireceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

Son zamanlarda Türkiye'de engellilere yönelik gelişmelerin iyi yönlü olduğuna vurgu yapan Öncü, "Bunlar farkındalık, erişebilirlik ve pozitif ayrım yasalarıdır. Ülkemizin iyi yönde ilerlediğini düşünüyorum. Elbette alınacak daha çok yol var ama her şey birden bire olgunlaşmaz. Küçük ama emin adımlarla ilerleyip çağdaş bir seviyeye ulaşacağımızı düşünüyorum. İl yöneticileri de uygulama açısından çok önemli. İl sağlık müdürümüze teşekkür ediyorum elini taşın altına koyduğu, daha fedakarca ve çözüm odaklı yaklaştığı için. Engelliler Haftası'nın da farkındalık açısından önemli bir görev üstlendiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı