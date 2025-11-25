Tunceli'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Eylem ve Adalet Çağrısı

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yapılan açıklamada Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş için adalet çağrısı yapıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Dersim Kadın Platformu tarafından yürüyüş düzenlendi. "Gülistan Doku nerede?" "Rojin Kabaiş için adalet" sloganlarının atıldığı yürüyüşün ardından Dersim Kadın Platformu Dönem Sözcüsü Hümeyra Yeğin tarafından basın açıklaması yapıldı.

Yeğin, 25 Kasım'a ağır bir tabloyla girildiğini belirterek, yaşamını yitiren kadınları anarak ailelerine sabır diledi. Kadınların, bu düzenin sürdürülmesine razı olmadığını vurgulayan Yeğin, güvencesiz ve kayıt dışı istihdama, iş cinayetlerine ve cezasızlığa karşı mücadele çağrısı yaptı.

2025 yılının kadınlar açısından çelişkilerle dolu geçtiği, "Aile yılı" ilanı ile birlikte kadınların aileye bağımlı kılındığını söyleyen Yeğin, erken yaşta evlilik ve çok çocuk dayatmalarının yıl boyunca gündemde tutulduğunu ifade etti. Kadınlara "uyumlu iş" adı altında güvencesiz, düşük ücretli ve emeklilik hakkı olmayan çalışma koşullarının dayatıldığını aktan Yeğin, kadın katillerinin yargılamalarında iyi hal ve haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasına karşın, hayatta kalmak için öz savunma yapan kadınlara ağır cezalar verilmesini hukuksuzluk olarak niteledi.

Tunceli'de de ev içi bakım yükünün kadınların omzunda olduğunu, kadınların hem işsizlikle mücadele ettiğini hem de esnek ve güvencesiz işlerde çalışmak zorunda bırakıldığını söyleyen Yeğin, bu tabloyu "şiddetin başka bir biçimi" olarak tanımladı. Ev içi şiddetin güvencesizlikle derinleştiğini belirten Yeğin, kadınların sokak ortasında dahi öldürüldüğü bir dönemde olduklarını ifade etti.

"Güpegündüz katledilen Gülistan Doku'nun akıbetini hala öğrenememişken, Van'da üniversite öğrencisi olan Rojin Kabaiş'in de cinayete kurban gittiğinden artık eminiz" diyen Yeğin, kadınların güvensiz bir yaşamla baş başa bırakıldığını, faillerin ise korunarak cezasızlıkla ödüllendirildiğini söyledi.

'Haklarımız hedef alınıyor, şiddet meşrulaştırılıyor'

Kadın kazanımlarının yeni yasa teklifleri ve düzenlemelerle aşındırıldığını belirten Yeğin, ifade özgürlüğü ve örgütlenme hakkının hedefte olduğunu kaydetti. Hutbeler, demeçler ve yasalar yoluyla kadınların yaşam biçimlerinin, kıyafetlerinin ve örgütlü mücadelelerinin hedef haline getirildiğini ifade etti.

Aile vurgusuyla dayatılan tekçi yaşam anlayışının şiddeti meşrulaştırdığını dile getiren Yeğin, açıklamasını "Hayatlarımız, haklarımız ve birbirimiz için sokaklardayız" sözleriyle sonlandırdı.