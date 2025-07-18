Tunceli'de Engelliler İçin Aşure Etkinliği Düzenlendi

Tunceli'de Engelliler İçin Aşure Etkinliği Düzenlendi
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Tunceli Bedensel Engellileri Destekleme Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, katılımcılara aşure ikramında bulunuldu. Dernek Başkanı Ali Arslan, etkinlikte bir araya gelerek birlikteliği vurguladı ve engellilere destek çağrısında bulundu.

Tunceli Bedensel Engellileri Destekleme Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Moğultay Mahallesi'ndeki dernek binasında düzenlenen etkinliğe Tunceli Bedensel Engellileri Destekleme Derneği Başkanı Ali Arslan, dernek üyeleri ve ailelerinin yanı sıra kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. Yapılan duaların ardından katılımcılara aşure ikramında bulunuldu.

Etkinliğe ilişkin bilgi veren Dernek Başkanı Ali Arslan, "Bu sene ikincisini düzenlediğimiz aşure lokmamız var. Bütün yiyenlere helalı hoş olsun. Yüce Allah'tan tek niyazım hizmetimiz kabul olsun, 12 imamlar dergahında yerini, değerini bulsun. 12 imamların ruhuna ulaşsın. Halkımızla bu aşurenin içindeki tatlar gibi bir araya gelip bir tat oluşturduk. Aşure birçok tadın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Biz de insanlarımızla bir araya geldik ve bir birliktelik sağladık. Yönetimcilerimizin bize daha fazla katkıda bulunmalarını istiyoruz. Biz de engellilerimize verdiğimiz hizmeti artırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. İnsanlarımızın gerçek anlamda desteğini bekliyoruz. Aşuremizi kendi imkanlarımızla hazırladık, bazı esnaf arkadaşlarımızla birlikte bu işi yürütmeye çalışıyoruz" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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