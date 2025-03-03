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Tunceli'de Doğan Kuzuya Cerrahi Müdahale

Tunceli'de Doğan Kuzuya Cerrahi Müdahale
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir üretici, 4 gün sonra kuzusunun dışkı yolunun olmadığını fark etti. Veteriner hekim, cerrahi müdahale ile kuzunun anüsünü açarak sağlığına kavuşturdu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, bir üretici doğumdan 4 gün sonra bir kuzunun dışkı yolunun olmadığını fark etti. Veterinere getirtilen kuzuya, cerrahi müdahale ile anüs yapıldı.

Çemişgezek ilçesine bağlı Cebe köyünde bir üretici, 4 gün önce doğan kuzunun dışkı çıkışının olmadığını fark ederek hayvanı ilçeye getirdi. Veteriner hekim Çetin Doğan tarafından muayene edilen kuzu için acil ameliyat kararı verildi. Veteriner hekim Çetin Doğan, ameliyatla kuzuya anüs yolu açtı.

4 gündür dışkısını çıkaramayan kuzuyu ameliyatla sağlığına kavuşturan veteriner hekim Çetin Doğan, "Anorektal, anüsün kapalı olması. Anüs kapalı olduğundan dolayı kuzu dışkısını çıkaramıyor. Nadiren de olsa birkaç vaka bu tarzda geliyor. Cerrahi müdahale gerektiriyor. Cerrahi müdahaleyle anüs açıp hayvanın sağlığına kavuşturuyoruz. Gelen vakamızda, kuzu 4 günlüktü. Üretici kuzunun karnını şiştiğini, hayvanın dışkı yapmadığını sonradan fark ediyor. Kuyruğunu kaldırıp baktığı zaman anüsün kapalı olduğunu görüyor. Kuzuyu bize getirdi. Hayvanı küçük bir anestezi altında, cerrahi müdahale ile açıp hayvanı sağlığına kavuşturduk" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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