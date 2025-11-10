Haberler

Tunceli'de Doğa ve Çevre İçin Miting Düzenlenecek

Güncelleme:
Dersim Doğa, Yaşam ve Çevre Platformu, 16 Kasım'da Tunceli'de madencilik ve turizm projelerine karşı miting yapacağını duyurdu. Platform, kentin doğal ve kültürel dokusuna yönelik tehditlere dikkat çekerek halkın örgütlü direnişine katkıda bulunmaya davet etti.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Dersim Doğa, Yaşam ve Çevre Platformu, Tunceli'de son dönemde artan madencilik, HES ve turizm projelerine karşı 16 Kasım'da miting düzenleyeceklerini duyurdu. "Tunceli sessiz bir kuşatma altında" ifadeleriyle toplumsal dayanışma çağrısı yapılan açıklamada, kentin doğal ve kültürel dokusuna yönelik tehditlere dikkat çekildi.

Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Yönetim Kurulu Üyesi Ulaş Yeğin, platform adına yaptığı açıklamada, "Dağlarımız madencilikle delik deşik edilmek isteniyor, derelerimiz HES'lerle kurutuluyor, ormanlarımız yakılıyor. Kutsal mekanlarımız ve meralarımız 'yatırım alanı' adıyla şirketlere açılıyor" dedi.

Yeğin, su kaynaklarının ticarileştirilmesi, kutsal mekanların metalaştırılması ve av turizmi gibi uygulamaların ekolojik dengeyi bozduğunu vurgulayarak, "Doğayı koruyan turizm değil, halkın örgütlü direnişidir. Sermayenin, devletin ve çıkar gruplarının doğa üzerindeki tahakkümüne boyun eğmeyeceğiz. Bu topraklar ranta değil, yaşama aittir" ifadelerini kullandı.

"Halkın rızası olmadan hiçbir proje hayata geçirilemeyecek"

Yeğin, "Bu topraklarda artık halkın rızası olmadan hiçbir proje hayata geçemeyecek. Munzur'a, Pülümür'e, Halvori'ye, Gole Çetu'ya yapılacak her müdahale halkın yaşamına yöneliktir" dedi.

Platform, tüm ekoloji örgütleri ve Tunceli halkını 16 Kasım 2025 Pazar saat 12.00'de Sanat Sokağı'ndan başlayacak yürüyüşle Kışla Meydanı'nda yapılacak mitinge katılmaya çağırdı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
500
