Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de 10 Çocuğa Sünnet Etkinliği Düzenlendi

Tunceli'de 10 Çocuğa Sünnet Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Tunceli'de düzenlenen sünnet etkinliğinde 10 çocuğa altın ve bisiklet hediye edildi. Etkinlik sonrası çocuklar ile aileleri tekne turuna katıldı.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Tunceli'de 10 çocuk için sünnet etkinliği düzenlendi. Etkinlikte sünnet olan çocuklara altın ve bisiklet hediye edilirken daha sonra tekne turu düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Tunceli'de Munzur Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 10 çocuk için sünnet etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Tunceli Vali Yardımcısı Okan Yenidünya, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, kurum amirleri, sünnet olan çocuklar ve aileleri katıldı.

Etkinlikte çocuklarla birlikte pasta kesildi, sünnet olan çocuklara altın ve bisiklet hediye edildi.

Munzur Üniversitesi'ndeki etkinliğin ardından sünnet olan çocuklar ile ailelerin katımıyla Pertek ilçesinde tekne turu düzenlendi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Malatya tunceli Sünnet Turizm Yerel Yaşam Çocuk

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında

 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında

 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi

19 yaşındaki caninin kitaplığında yer alan alet dikkat çekti
İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti

İnfial yaratacak olayın merkezi bu kez Esenyurt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli oldu mu? Galatasaray- Alanyaspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? BEIN SPORT 2 CANLI İZLE! Gaziantep FK-Beşiktaş Bein Sport 2 canlı yayın bilgileri nedir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı CANLI İZLE! BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray-Alanyaspor Bein Sport canlı yayın bilgileri nedir? Galatasaray-Alanyaspor canlı nasıl izlenir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İstanbulda açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 6 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… Masterchef 6 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 6 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim? İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman?
title