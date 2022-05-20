Tunç Soyer Bosna Hersek Heyetini Ağırladı - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ve beraberindeki heyeti ağırladı. Soyer, "Ben, baba tarafından Priştineliyim. Kendimi oraya da ait hissediyorum. O nedenle de bu görevde otururken bu kardeşliği pekiştirmek istiyorum. Bu, benim hem kendi atalarıma hem bu şehre borcum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dünya Bosna Hersek Göçmenler Birliği Uluslararası Futsal Şampiyonası dolayısıyla kente gelen Bosna Hersek heyetini ağırladı. Heyette, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteci Bakan Vekili Dzevad Mahmutoviç, Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteci Bakan Yardımcısı Kemo Saraç, Türkiye Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Şehoviç, Bosna Hersek Göçmenleri Birliği'nin Avrupa ülkelerindeki yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Mehmet Atilla Baysak da hazır bulundu.

"İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMALIYIZ"

Bosna Hersek ve İzmir arasındaki bağın güçlenmesini önemsediğini belirten Başkan Tunç Soyer, "Ben, baba tarafından Priştineliyim. Atalarım Priştine'den gelmiş. Ben, kendimi oraya da ait hissediyorum. O nedenle de bu görevde otururken daha çok bu iş birliğini, kardeşliği pekiştirmek istiyorum. Bu, benim hem kendi atalarıma hem bu şehre borcum. Şehirler arasında, insanlarımız arasında daha çok ticaret, sanat, kültür, spor ve her türlü iş birliği alanları yaratalım" dedi.

"BAĞLAR KUVVETLİ OLMAZSA İKTİDARDAKİLER KOLAY SAVAŞ KARARI VEREBİLİYOR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleriyle 10-11-12 Temmuz 2022 tarihlerinde Srebrenitsa Katliamı'nın yıl dönümündeki anmaya katılacağını aktaran Başkan Soyer, "Barışı sağlamanın en kuvvetli yolu, şehirler arasında insanların birbirleriyle kurdukları ilişkilerin sağlamlığından geçiyor. Eğer bu bağlar kuvvetli olmazsa iktidardakiler kolay savaş kararı verebiliyor. Biz bu bağı pekiştirmeliyiz ki aramızdaki dayanışma, barış, sevgi, kardeşlik, dostluk kimse tarafından bozulamasın. Buna formalite gibi bakmıyoruz. Oturduğumuz koltuğun gereği olarak düşünüyoruz" diye konuştu.

"ŞANSLI BİR DÖNEMDE GÖREV YAPIYORUM"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Mehmet Atilla Baysak ise "Gerçekten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek ve İzmir, Türkiye arasında yapılacak her türlü çalışmayı sonuna kadar desteklemeye kararlı. Sayın Başkanımızın bu konuda çok büyük desteğini görüyorum. Şanslı bir dönemde görev yapıyorum. Çünkü her türlü desteği arkamda hissediyorum" dedi.

"BİZ SİZİNLE BERABER TER DÖKMEYE HAZIRIZ"

Buluşmada söz alan Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç de "Türkiye bizim için çok özel bir ülke. Ayrıca İzmir'de de kendimizi evimizde hissediyoruz. Ülkenizde ve kentinizde bize gösterilen ayrıcalık için teşekkür ediyoruz. Bunun değerini biliyoruz" diye konuştu.

Alagiç, "Bosna Hersek 1992 yılında bağımsızlığını geri kazandı. ve hala o mücadelesini veriyor. Tek amacımız ve isteğimiz normal bir devlet olmak. Sizin tarafınızdan gelecek destekler çok önemli" dedi.