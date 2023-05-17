Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: 'Bina görevlilerini oğlumuza gelin, kızımıza damat adayı arar gibi seçmeliyiz'

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, bina görevlilerinin gelin ve damat adayı arar gibi seçilmesi gerektiğini söyleyerek, "Evimiz bina görevlilerine emanet. Bu işi sadece maddi olarak düşünmeyelim" dedi.

Asgari ücretin artmasıyla birlikte bina görevlilerinin maliyetlerinde artış olduğunu söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bina yönetiminin görevli maliyetini düşürmek adına bazı şirketlerle anlaştıklarını ancak bu durumun daha büyük maliyete yol açtığını söyledi. Bina yönetiminin görevli maliyetini 2 bin TL'ye halletmek isterken, bu maliyetin binaya 15-20 bin TL'ye mal olduğunu dile getiren Şahin, "Son zamanlarda asgari ücretin artmasıyla bina görevlilerinin maliyetleri de çok arttı. Bir binada görevli maliyeti 15-20 bin TL'ye yakın. Bina yönetimi de bu maliyetlerden dolayı bina görevlisi masrafından kaçınmak istiyor. Bunu fark eden bina yönetim şirketleri ya da bina yönetim şirketlerine ek olarak kurulan yeni işletmeler, bina yönetimine '15-20 bin TL masrafınız olacağına biz size bu işi 3 bin TL'ye hallederiz' gibi bir teklifte bulunuyorlar. 'Haftada 2-3 gelinir temizliğinizi yapar, çöpleri döker. Sizde görevli maliyetinden kurtulmuş olursunuz' diyorlar. Hatta bu maliyeti daha aşağı düşürecekleri bir teklifte bulunuyorlar. O da nasıl olacak; 'Bina görevlisinin dairesini bu işi yapacak kişiye verirseniz, onu da kiradan düşeriz. Yani bin TL de kira sayarız. 2 bin TL verirseniz tamam yeterli.' Yani sigortası, Bağ-Kur'u hiçbir şeyi yok. Bu da bina yönetimine cazip geliyor. Hemen bunu kabul ediyorlar. Fakat bu iş tabii ki böyle kalmıyor. Gelen kişi işini yapmazsa ve beğenilmezse bina yönetimi anlaştığı firmaya o kişiyi istemediğini söylüyor. Anlaştığı firma da başkasını getirdiği zaman oturan kişi dava açıyor. Bu şekilde de bina yönetimi 2 bin TL'ye bu işi halledeceğim derken bu masraf kendisine 15-20 bin TL'ye patlıyor. Çünkü kira karşılığı oturuyor gözüken kişi, sürekli orada oturuyor sayılır. Bu kişi de bina yönetiminden şikayetçi olduğu zaman bu durum bina yönetimine çok fazlaya patlıyor. Kaldı ki burada bir hizmet sözleşmesi var. Hizmet sözleşmesi basit bir şey değil. Bina yönetimleri ile hizmet sözleşmesi yapacak firmanın yetkisi var mı? Nasıl bir belge ile bu işi yapabiliyor? Bunu araştırmadan sadece maddi cazibeden dolayı bunu kabul ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Bina görevlisi işi ucuza mal olsun diye yapılacak bir iş değil"

Bina görevlisi işinin ucuza mal edilecek bir iş olmadığını ifade eden Şahin, "Şu anda büyük bir sitenin içerisindeyiz. Burada bina görevlileri var. Burada oturan insanların şu anda hiçbirisi evinde değil. ya çocuğu evinde ya da eşi evinde ancak kendileri iş yerlerindeler. Bina görevlileri burada. Geçtiğimiz günlerde Mersin'de yaşanan o acı hadiseden sonra bina görevlisi seçme işini emin olun çok ciddi bir şekilde, oğlumuza gelin, kızımıza damat adayı arar gibi seçmeliyiz. Çünkü o sürekli binanın içerisinde. Evimiz ona emanet ise bu işi sadece maddi olarak düşünmeyelim. Bu bina yönetim firmalarının da hizmet sözleşmesi yapma yetkisi yok. Sizin bizzat o bina görevlisiyle kendinizin yapması lazım. Bu anlamda bina yönetimlerinin başı ağrımasın. İleride bu konular çok hat safhaya çıkacak. Çünkü şu dönemde Tüketiciler Birliği'ne özellikle büyükşehirlerden çok ciddi şikayetler geliyor. Bina yönetimleri vakit geçmeden eğer böyle bir sözleşme yaptılarsa bunu iptal etmeliler. Kendileri bina görevliliğini yapacak hassasiyette insanları işe alarak, bu işin başında kendileri durmalılar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ