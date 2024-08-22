Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulundu

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, maymun çiçeği virüsü ile ilgili TV kanallarında aşı karşıtlarına ilişkin sözleri nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Şahin, "Bilimle hiçbir alakası yok. Aşı şirketleri ile bağı bilinen, ortaya çıkan bu insan geçen gün bir açıklama yaptı ve öyle bir hadsizlik yaptı ki, devlete talimat verdi" dedi.

Kayseri Adalet Sarayı önünde basın açıklaması düzenleyen Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın maymun çiçeği virüsü hakkında "Eninde sonunda maymun çiçeği çıkacak, devlet şu aşı karşıtlarını biran önce sustursun" sözlerinden dolayı suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Şahin, "Bundan 4 sene önce bu millete bir pandemi yaşattılar. Bilim insanı kılığında küreselcileri de arkasına alarak yalanlarla insanların korkusunu istismar ederek, hiçbir bilimsel altyapısı olmadan sadece ölüm korkusuyla bize bir pandemi yaşattılar. İnsanlara 'Öyle bir hastalık geldi ki, bu öldürüyor' dediler. Film sahnesinden aldıkları görüntülerle ayaktayken düşüp ölenler, 'Bu hastalık öyle bir hastalık ki kağıt paradan bulaşıyor, havada mikrobu günlerce asılı kalıyor, denk gelirseniz hasta olur ölürsünüz, markette aldığınız poşetten, tokalaşmadan bulaşıyor' dediler. İnsanların korkusunu istismar ederek, korkuttuktan sonra rahat yöneteceklerini bildikleri için korku ve panik pompalayarak bize pandemi yaşattılar. Bu pandemi aşı için mi çıktı, yoksa aşı pandemi için mi çıktı. O korkuyla gerçekler gizlendi, insanların aklı selim düşünmesinin önüne geçildi ve bize öyle şeyler yaşattılar ki. Bu milletin polisine turistler rahat etsinler diye bu milleti denizden çıkarma görevi üstlendirdiler. Akşam yatağa girecek karı kocayı arabada çapraz oturttular, yan yana oturamazsınız dediler. Polislere ceza kestirdiler. Sağlığımızın temeli olan oksijenden ağzımıza çaput bağlayarak bizi mahrum ettiler. Bunu polis zoruyla yaptılar. Dağın tepesinde inek otlatan kadına 'ağzına çaput bağlayacaksın' diye zorladılar. Bunların hiçbiri bilimsel değildi. Pandemi bir sağlık sorunu değil, zeka testiydi. Bu ülkeyi, bu milleti zeka testinden bırakmanın göstergesiydi. Bunu başaranlar şimdi 'maymun çiçeği hastalığı geliyor, bu daha ölümcül' diyerek yine medyada sabah akşam günde 10 kanala çıkıp korku pompalayarak, bilimsel hiçbir temeli olmayan bir hastalığı yutturmak için çıktılar" ifadelerini kullandı.

Ceyhan'ın bilimle bir alakası olmadığını, sadece ölüm korkusu pompaladığını kaydeden Şahin, "Mehmet efendi diye birisi var. Her gün sadece ölüm korkusu pompalıyor. Bilimle hiçbir alakası yok. Aşı şirketleri ile bağı bilinen, ortaya çıkan bu insan geçen gün bir açıklama yaptı ve öyle bir hadsizlik yaptı ki, devlete talimat verdi. Eninde sonunda maymun çiçeği aşısı yapılacakmış. Niye, çünkü kafaya koydular, aşıyı yapacaklar. Onun için pandemi ilan ediyorlar. Pandemi olduğu için aşı yapılmıyor. Bu gerçekleri millet gördü. Artık maymun çiçeği yok Mehmet efendi, maymunun gözü açıldı. İlk zamanki pandemide aşıya karşı çıkan bir avuç insandık ama şu anda o pandeminin vermiş olduğu sıkıntıyı yaşayan milyonlarca insan var. Kalp krizleri, pıhtı atmaları, turbo kanserler ve bir sürü durum. Şu anda maymun çiçeğinin belirtileri de o aşının yan etkileridir. O yan etkileri gizlemek için bas bas bağırıyorlar ama bunların hepsi ortaya çıkacak. Devlete talimat veren bu adam hesabını yargı önünde ve mahşeri mizanda verecek. 'Eninde sonunda maymun çiçeği çıkacak, devlet şu aşı karşıtlarını biran önce sustursun' diyor. Onlar biz oluyoruz ama artık sadece biz değiliz. Milyonlarca insan bu konuya uyandı. Artık kimse o küreselcilerin, aşı şirketlerinin o sıvılarını vücuduna enjekte ettirmeyecek. Bunun içinde bizim milletimizin polisini ve askerini kullanamayacaklar. Hakkında 'yanıltıcı bilgi ile insanları korku ve paniğe sevk etmek' suçundan suç duyurusunda bulunduk. Seninle yargıda da görüşeceğiz Mehmet efendi. Bu o kadar basit değil. Bu milleti böyle hizaya getiremezsiniz. Sizin ve küreselcilerin hedefi uğruna bu millet asla kurban olmayacak" diye konuştu. - KAYSERİ