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TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'nin en mutlu 10 şehri

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin en mutlu şehirlerini açıkladı. Mutluluk oranı 77.66 olan Sinop ilk sırada yer aldı.

81 il arasında en yüksek mutluluk oranına sahip şehirleri belli oldu. Listenin son sırasında yüzde 71.36 ile Şırnak yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şehirlerin mutluluk oranı:

  1. Sinop yüzde 77.66 mutluluk oranı
  2. Afyonkarahisar yüzde 76.43 mutluluk oranı
  3. Bayburt yüzde 75.91 mutluluk oranı
  4. Kırıkkale yüzde 75.48 mutluluk oranı
  5. Kütahya yüzde 73.76 mutluluk oranı
  6. Çankırı yüzde 73.5 mutluluk oranı
  7. Düzce yüzde 72.77 mutluluk oranı
  8. Uşak yüzde 72.34 mutluluk oranı
  9. Siirt yüzde 71.65 mutluluk oranı
  10. Şırnak yüzde 71.36 mutluluk oranı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Sinop Yerel Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Emrah Doğan:

Eğitim seviyesi düşük iller ne kadarda mutlu ??????

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Erdem Keleşoğlu:

ülke o kadar vahim durumda

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