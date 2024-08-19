TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'nin en mutlu 10 şehri

81 il arasında en yüksek mutluluk oranına sahip şehirleri belli oldu. Listenin son sırasında yüzde 71.36 ile Şırnak yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şehirlerin mutluluk oranı:

Sinop yüzde 77.66 mutluluk oranı Afyonkarahisar yüzde 76.43 mutluluk oranı Bayburt yüzde 75.91 mutluluk oranı Kırıkkale yüzde 75.48 mutluluk oranı Kütahya yüzde 73.76 mutluluk oranı Çankırı yüzde 73.5 mutluluk oranı Düzce yüzde 72.77 mutluluk oranı Uşak yüzde 72.34 mutluluk oranı Siirt yüzde 71.65 mutluluk oranı Şırnak yüzde 71.36 mutluluk oranı