Sivas'ta çocuk nüfus sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin 'İstatistiklerle Çocuk' çalışmasının sonuçlarını yayımladı.

TÜİK'ten derlenen verilere göre Sivas'ta 2024 yılında 145 bin 613 olan çocuk nüfus sayısı 2025 yılında 5 bin 95 kişi azalarak 140 bin 518'e geriledi.

2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 631 bin 401 kişinin yaşadığı Sivas'ta nüfusun 140 bin 518'i çocuklardan oluştu. Kentte çocuk nüfusun 30 bin 990'ını 0-4 yaş grubu, 39 bin 840'ını 5-9 yaş grubu, 42 bin 866'sını 10-14 yaş grubu, 26 bin 822'sini de 15-17 yaş grubu oluşturdu.

Türkiye'de çocuk nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı 2025'te yüzde 24,8 olarak açıklanırken Sivas'ta bu oran yüzde 22,3 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

