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TÜGVA Sarıkamış İlçe Temsilciliği'ne Seccat Ali Koçak Atandı

TÜGVA Sarıkamış İlçe Temsilciliği'ne Seccat Ali Koçak Atandı
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Seccat Ali Koçak, TÜGVA Sarıkamış İlçe Temsilciliği görevine atandı. Koçak, gençlik projeleri ve eğitim alanında faaliyetlere odaklanacaklarını belirtti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sarıkamış İlçe Temsilciliği görevine Seccat Ali Koçak atandı.

Koçak, atama sonrası yaptığı açıklamada, "TÜGVA Sarıkamış İlçe Temsilciliği görevi şahsıma tevdi edilmiştir. Bu süreçte omuzlarımıza binen bu yükün ağırlığını ve sorumluluğunu en iyi şekilde taşıyacak, Sarıkamış'taki genç kardeşlerimizle beraber güzel ve hayırlı projelere imza atacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

TÜGVA'nın Türkiye genelinde eğitim başta olmak üzere birçok alanda faaliyetleri bulunduğunun altını çizen Koçak, "Bizler Sarıkamış'ta 'Gençliğin geleceği, geleceğin gençliği' sloganıyla çalışmalar yapacağız. Unutmayalım gençlik sahip olunmaya değer tek şeydir" ifadelerini kullandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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