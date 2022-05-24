TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin'e ödül - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin'e ödül

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin'e ödül

Eskişehir Sivil ve Sosyal Yaşam Derneği tarafından düzenlenen ödül töreninde TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin ödüle layık görüldü.

Eskişehir Sivil ve Sosyal Yaşam Derneği tarafından düzenlenen ödül töreninde TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin ödüle layık görüldü.

Eskişehir Sivil ve Sosyal Yaşam Derneği'nin 'Dayanışma Yemeği ve Ödül Töreni' gerçekleşti. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin de ödül alan isimler arasında yer aldı. TÜGİAD Eskişehir Şubesi Yönetimi'nden Özgür Tekgöz, Ali Önal ve Onur Çelik ile birlikte törene katılan Serkan Can Zengin, hem şahsı hem de TÜGİAD Eskişehir Şubesi olarak Eskişehir'in gelişimine katkı sunmaya, Eskişehir'e değer katmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Serkan Can, Eskişehir, Türkiye, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title