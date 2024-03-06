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TÜBİTAK, çevre krizi bağlamında tarım işletmesi ekosistemi varlıklarının muhasebe ve raporlama modeli projesini onayladı

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Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seval Selimoğlu'nun yürütücülüğünde, 'Çevre Krizi Bağlamında Tarım İşletmesi Ekosistemi Varlıklarındaki Muhasebe ve Raporlama Modeli' başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından onaylandı.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seval Selimoğlu yürütücülüğünde, 'Çevre Krizi Bağlamında Tarım İşletmesi Ekosistemi Varlıklarındaki Muhasebe ve Raporlama Modeli' başlıklı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2530 NARD Türkiye-Moldova İkili İş Birliği Programı çerçevesinde onay aldı.

Çalışmaları hakkında bilgiler veren Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Seval Selimoğlu projeyle ilgili, "Toplam 2 yıl sürecek olan projemizi Moldova'dan 3, Türkiye'den 4 akademisyen arkadaşımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Hem Türkiye'yi hem de Moldova'yı kapsayacak olan projemizde özellikle tarım işletmeleri sektörüne odaklanarak ilerleyeceğiz. Çalışmada yer alan son yıllardaki sürdürülebilirlik ve çevre konuları çok önemli. Ülkemiz Paris Antlaşması'na imza atmış ülkelerden biri. Türkiye'de karbon ayak izinin ölçülmesinde ve çevre ile ilgili sorunlarda tarım sektörü en önde gelen sektörlerden biri. Biz de bu nedenle tarım sektörünü baz aldık. 1 Nisan 2024 itibariyle eşzamanlı olarak çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

Prof. Dr. Seval Selimoğlu'nun yürütücülüğünde Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Açma, Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Sayılır ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Murat Ayar, projenin Türkiye kolunda yer alıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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