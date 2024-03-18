TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, ESOGÜ'de öğretim elemanlarıyla bir araya geldi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) düzenlenen söyleşiyle öğretim elemanları ile bir araya geldi.

Prof. Dr. Hasan Mandal'ın TÜBİTAK araştırma ve destek programları hakkında bilgiler paylaştığı söyleşide proje ve destek süreçlerine ilişkin değerlendirmeler yapılarak, süreçlerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Mandal, hem Araştırma Destek Programları'nda hem de Bilim İnsanı Destek Programları'nda süreç ve bütçe anlamında önemli iyileştirmeler yapıldığını ve yeni destek çağrıları oluşturulduğunu belirtti. TÜBİTAK'ın üniversitelerle temas ettiği bilim insanı sayısını önemli ölçüde arttırdığını vurgulayan Mandal, iletişim kanallarını güçlendirerek tüm akademisyen ve bursiyerlere proje uzmanları aracılığıyla destek verdiklerini ifade etti. Katılımcıların sorularını yanıtlayan TÜBİTAK başkanı, üniversiteler ve TÜBİTAK arasındaki Ar-Ge ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik görüş ve önerileri dinledi.

ESOGÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleşen söyleşiye ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral ve birçok farklı disiplinlerden öğretim elemanları katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR