TŞOF Genel Başkanı'ndan Ramazan Bayramı Trafik Uyarısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkmaya hazırlanan sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ramazan Bayramı nedeniyle TŞOF Genel Başkanı Yiğiner yazılı bir mesaj yayınladı. Yiğiner, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dini bayramlarımız bizim en güzel günlerimizdir, Ramazan Bayramı'nda sevincimizin üzüntüye dönüşmemesi için sürücüler, trafik yoğunluğuna karşı daha duyarlı olmalıdır. Hem kendi hem de sevdiklerinin can güvenliği için trafik kurallarına harfiyen uyulmalıdırlar. Trafik kazalarını önlemek için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Özellikle bayram tatilinin ilk ve son günlerinde, gidiş ve dönüşlerde oluşacak yoğunluk göz önünde bulundurulmalıdır. Bayram telaşı ile birlikte trafikte dikkatler çok çabuk dağılabilmektedir. Bu nedenle mümkünse toplu taşıma araçları tercih edilmeli, özel araçla seyahat ediliyorsa sık sık mola verilerek dinlenilmelidir. Ayrıca, bayram süresince İçişleri Bakanlığımız tarafından alınan tedbirler kapsamında görev yapan trafik polisi ve jandarma trafik ekiplerimizin yapacakları uyarıları araç sürücüleri dikkate almalı ve yapılan denetimlerde onların işlerini zorlaştıracak davranışlarda bulunmamalıdır."

TŞOF Genel Başkanı Yiğiner, güvenli sürüş için şu hususlara dikkat edilmesini istedi:

"Yola çıkmadan önce, aracın periyodik bakımı yapılmalıdır. Aracın fenni muayene ve sigortası kontrol edilmeli, araç lastiklerini sık, sık kontrol edilmeli, aracın kapasitesinden fazla yük ve yolcu alınmamalı, insan hayatı söz konusu olduğunda sıfır riskle hareket edilmelidir. Araçta bulunan eşyalar sürüş sırasında görüşü engellememelidir. Rahat bir elbise ve ayakkabı giyilmelidir, ağır yiyeceklerden kaçınılmalı, bol bol sıvı tüketilmelidir. Yorgun ve uykusuz yola çıkılmamalıdır. Aracı çalıştırmadan önce koltuk ayarlarını yapılmalı. Araca binildiğinde emniyet kemeri takılmalı ve araçta bulunanların emniyet kemerlerinin takılı olduğundan emin olunmalıdır. Güneş ışınlarının parlaması nedeniyle sürücünün görüş netliğinin kaybolmasına karşı güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Takip mesafesine dikkat edilmelidir. Şerit izleme ve değiştirme kurallarına titizlikle uyulmalıdır. Belirlenen hız sınırı aşılmamalıdır. Yağmur yağması durumunda yol kayganlaşabilir, böylesi durumlarda araç dikkatli kullanılmamalıdır. Her iki saatlik sürüş sonunda veya her 150-200 kilometrede 15-20 dakika mola verilmelidir. Trafik işaret levhaları ve yer işaretleri, trafiği düzenler, yol ve sürüş durumu ile ilgili sürücüye bilgi verir. Bu nedenle trafik işaret ve levhalarını dikkat edilmelidir. Hatalı sollama yapılmamalıdır. Direksiyon başında iken telefon kullanılmamalıdır."

Küçük gibi görünen detayların hayat kurtaracağının altını çizen Yiğiner, "Bu vesile ile Tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar, kazasız ve sağlıklı günler dilerim" dedi. - ANKARA