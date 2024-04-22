Üye Girişi
Haberler

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Apaydın, çocukların geleceğimizin teminatı olduğunu vurgulayarak, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi anma ve minnetle andıklarını belirtti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Ulusumuzun bağımsızlık mücadelesinde emeği geçen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, şunları kaydetti:

"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, ülkemizin bağımsızlık mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı gündür. 23 Nisan sadece bir bayram değil aynı zamanda çocuklarımıza yönelik özel bir sevgi ve saygı günüdür. Çocuklarımız geleceğimizin teminatı ve umududur. Onların sağlıklı bir şekilde büyümelerini, eğitim almalarını ve hayallerini gerçekleştirmelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Çocuklarımızın haklarını korumak ve onlara sağlıklı bir yaşam ortamı sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalı, onları Cumhuriyet'in değerleri doğrultusunda yetiştirmeliyiz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ulusumuzun bağımsızlık mücadelesinde emeği geçen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Şoförler Ve Otomobilciler Federasyonu 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Fevzi Apaydın 23 Nisan Türkiye Çocuk Yerel Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? Hamilelik bulantılarına hangi yiyecekler iyi gelir? Yağmur Taktaş öldü mü? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş neden öldü? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI | Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Eleme adayları belli oldu mu? İstanbul 23 Nisan etkinleri ve konserleri nerede? ?? 23 Nisan'da kimler konser verecek? İstanbul 23 Nisan bayramı nerede kutlanacak? 23 Nisan 1920 TBMM'nin ilk açılış konuşmasını kim yaptı? Mehmet Şerif Bey kimdir, görevi neydi? Atatürk 23 Nisan'ı neden çocuklara armağan etti? 23 Nisan Çocuk Bayramı neden ilan edildi, neden kutlanır? Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss şirketi kime ait? 23 Nisan 1920'de ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedir? 23 Nisan'ın önemi nedir? 23 Nisan Bayramı İçin En Güzel Mesajlar! Resimli, Yazılı ve Kısa 23 Nisan Mesajları Neler? BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? 23 NİSAN Bayram mesajları! 23 Nisan Bayram mesajları neler? Sevdiklerinize gönderebileceğiniz mesajlar! ŞANLIURFA ÇIPLAK KADIN olayı ne? Şanlıurfa'daki sokakta çıplak gezen kadın kim? 23 NİSAN HAVA DURUMU: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu Rüyasında evleneceği kişiyi görmek isteyenler buraya! Uyumadan önce 11 zeytin yerseniz bakın ne oluyormuş... Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir?
title