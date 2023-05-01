TŞOF Başkanı Apaydın'dan 1 Mayıs mesajı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada "Çalışanlarımız, emekleri ve alın teriyle ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir yere sahiptir" dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada "Çalışanlarımız, emekleri ve alın teriyle ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir yere sahiptir" dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Fevzi Apaydın'nın yayımladığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs'ın birlik ve dayanışma günü vurgusu yapılarak, "Tüm dünyada işçi ve emekçilerin günü olarak kutlanan 1 Mayıs, aynı zamanda çalışanların birlik ve dayanışma günüdür. Çalışanlarımız, emekleri ve alın teriyle ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda emeğe ve çalışan haklarına saygı, demokrasi kültürünün vazgeçilmez bir unsurudur. Bu duygu ve düşüncelerle şoför teşkilatımız adına başta ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafımız olmak üzere tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, barış ve kardeşliğimizi güçlendirmeye vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verildi. - ANKARA