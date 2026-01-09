Haberler

Trump: "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok"

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası hukukun gerekliliğini sorguladı ve kendi ahlakının ve aklının yetkilerinin sınırını belirlediğini vurguladı. Grönland'ın sahipliği, Venezuela'daki durumu ve Rusya ile nükleer anlaşma hakkında da açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası konulara müdahil olmak için kullandığı gücün sınırını kendi ahlakının ve aklının belirlediğini belirterek, "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesine verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşine yönelik operasyon ile birlikte artan eleştirileri hatırlatılan Trump, "Yetkilerinin herhangi bir sınırının olup olmadığı" yönündeki soruya, "Bir sınırı var. Kendi ahlakım ve kendi aklım. Beni durdurabilecek tek şey bu. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok" yanıtını verdi. Yönetiminin uluslararası hukuka uyma zorunluluğunun olup olmadığına ilişkin soruya "Evet" cevabını veren Trump, "Bu, uluslararası hukukun tanımına bağlıdır" değerlendirmesini yaptı.

" Grönland'a sahip olmak önemli"

Stratejik önemi nedeniyle ABD topraklarına katmak istediği Grönland ile ilgili de konuşan Trump, adaya "sahip olmanın" önemli olduğunu yineledi. Bunun başarı için gerekli olan psikolojik bir avantaj olduğunun altını çizen Trump, "Sahiplik size, kira sözleşmesi veya antlaşma ile elde edemeyeceğiniz bir şey verir. Sahiplik, sadece bir belgeyi imzalamakla elde edemeyeceğiniz haklar ve avantajlar sağlar" dedi.

"Venezuela gerçek bir tehditti"

Trump, Maduro'yu zor kullanarak görevinden uzaklaştırma kararının, Çin'in Tayvan, Rusya'nın ise Ukrayna üzerindeki hak iddialarına emsal oluşturacağı yönündeki endişelerin yersiz olduğunu belirtti. Bu ülkelerdeki durumun Venezuela'dan farklı olduğunu kaydeden Trump, "(Venezuela) gerçek bir tehditti. Çin'e insan akını yoktu. Çin'e uyuşturucu akını yoktu. Bizim yaşadığımız tüm kötü şeyler orada yoktu. Tayvan'ın hapishaneleri açılmadı ve insanlar Çin'e akın etmedi. ya da hiçbir suçlu (Ukrayna'dan) Rusya'ya akın etmedi" diye konuştu.

"Xi, ben başkanken Tayvan'ı ele geçirmez"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tayvan'ın kontrolünü ele geçireceğine inanmadığını söyleyen Trump, "Ne yapacağına o karar verecek. Ama biliyorsunuz, ona bunu yaparsa çok mutsuz olacağımı söyledim ve bunu yapacağını sanmıyorum. Umarım yapmaz. ABD başkanı değiştiğinde bunu yapabilir, ama ben başkan olduğum sürece yapacağını sanmıyorum" şeklinde konuştu.

Trump'tan Rusya ile yeni anlaşma sinyali

Trump, süresi önümüzdeki ay sona erecek olan ABD ile Rusya arasındaki son nükleer silah kontrol anlaşmasının hatırlatılması üzerine ise, "Sona ererse, sona erer. Daha iyi bir anlaşma yapacağız" dedi. Trump, anlaşmaya başka ülkelerin dahil edilebileceğini de sözlerine ekledi. - WASHINGTON

