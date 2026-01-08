Haberler

Trump'tan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanlarının bir kadını vurarak öldürmesi ile ilgili açıklama

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota'da bir ICE ajanının emirleri yerine getirmeyen bir kadını vurarak öldürmesi üzerine, olayın arkasında radikal solun kolluk kuvvetlerine yönelik saldırılarının bulunduğunu belirtti. Trump, olayın 'korkunç' olduğunu ifade ederek, kolluk kuvvetlerinin yanında durulması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının verilen emre uymayan ve aracıyla hareket eden bir kadını vurarak öldürmesi ile ilgili olarak, "Bu olayların yaşanmasının nedeni, radikal solun her gün kolluk kuvvetlerimizi ve ICE ajanlarımızı tehdit etmesi, onlara saldırması ve onları hedef almasıdır" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinde görevli ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının verilen emre uymayan ve aracıyla hareket eden bir kadını vurarak öldürmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sahibi olduğu Truth sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan Trump, olayın videosunu izlediğini belirterek yaşananları "Çok korkunç" olarak niteledi. Görüntülerde bağırdığı duyulan kadının "profesyonel bir provokatör" olduğunu söyleyen Trump, "Arabayı süren kadın ise düzeni bozan davranışlar sergiliyor, göreve engel oluyor ve direniyordu. Ardından aracını hızlı, kasıtlı ve acımasızca ICE memurunun üzerine sürdü. Memur da kendini savunmak için kadını vurmuş gibi gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Kolluk kuvvetlerimizin yanında durmalıyız"

Olayda yaralanan ICE memurunun hastanede tedavisinin sürdüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Trump, "Bbu olayların yaşanmasının nedeni, radikal solun her gün kolluk kuvvetlerimizi ve ICE ajanlarımızı tehdit etmesi, onlara saldırması ve onları hedef almasıdır" dedi. ABD kolluk kuvvetlerinin sadece ülkeyi güvenli hale getirmek için çalıştığını vurgulayan Trump, "Bu radikal solcu şiddet ve nefret hareketine karşı kolluk kuvvetlerimizi korumak için onların yanında durmalıyız" ifadelerini kullandı.

Bir kadın ICE ajanı tarafından vurularak öldürülmüştü

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nde görevli ajanlar, ülkenin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde bir kadına karşı silah kullanmıştı. Ajanın "aracından in" emrine karşı gelerek aracını hareket ettiren 37 yaşındaki kadın, kurşunların hedefi olmuştu. Kadının hayatını kaybettiği açıklanmıştı. - MİNNESOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
