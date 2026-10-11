Haberler

Trump, Husi saldırısı sonrası Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüşeceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik Husi saldırısının ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile konuşacağını belirtti. Trump, “Suudi Arabistan’da yaşananlar kabul edilemez” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik son Husi saldırısının ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile konuşacağını belirterek, "Suudi Arabistan'da yaşananlar kabul edilemez" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletindeki Andrews askeri üssünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy savaş halindeyken seçim yapamadığı için mi barışı geciktiriyor?" sorusuna yanıt veren Trump, "Bence seçime gitmeli; bu meseleyi defalarca çözebilirdi" dedi. Ukrayna savaşının asla yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Trump, "Ben başkan olsaydım, bu asla yaşanmazdı. Ama Başkan Zelenskiy bu savaşı sona erdirebilir" değerlendirmesinde bulundu. Rusya'nın savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapmak istediğini belirten Trump, "Bu defalarca çözülebilecek bir meseleydi ancak her nedense Başkan Zelenskiy bir anlaşma yapmak istemiyor" diye konuştu. Rusya'nın güç dengesi bakımından Ukrayna'dan üstün olduğuna işaret eden Trump, "Bence bir anlaşmaya varılması akıllıca olurdu. Eğer (Zelenskiy) iki yıl önce bir anlaşma yapsaydı, durumu çok daha iyi olurdu. İki yıl önce çok daha iyi bir anlaşma yapabilirdi" dedi.

"İran konusunda bir garantimiz olmalı"

İran karşısında neden zafer ilan etmediği sorulan Trump, "Gelecekte nükleer silaha sahip olmayacaklarına dair bir garantimiz olmalı. Bu aslında çok iyi bir soru. Şu an hemen çekilebiliriz ama gelecekte nükleer silaha sahip olmayacaklarını garanti altına almak zorundayız ve bu garantiyi alacağız" ifadelerini kullandı.

"Havalimanı saldırısı korkunç bir şeydi"

Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik son Husi saldırısı hakkında da değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Husilere karşı harekete geçip geçmeyeceği sorusuna kesin yanıt vermeyen Trump, "Bunu göreceksiniz" dedi. Husilerle iletişim halinde olduklarını kaydeden Trump, "Suudiler ABD güçleri olmadan kendilerini savunamıyorlar mı?" yönündeki soru üzerine, "Kendilerini savunabiliyorlar. Suudiler iyi savaşçılardır. Ama bence bu saldırı korkunç bir şeydi" ifadelerini kullandı. Son havalimanı saldırısının ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile konuşup konuşmadığı sorusuna "Hayır, ama onunla konuşacağım" yanıtını veren Trump, "Suudi Arabistan'da yaşananlar kabul edilemez" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti

Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Kentte 1400 kişi hastanelere akın etti
Derya Uluğ yazı bitiremedi! Son fotoğraflarıyla seslendi

Ünlü şarkıcı yazı geride bırakamadı
Kayserispor-Manisa FK maçının sonunda tansiyon arttı

Maç bitti, saha karıştı! İki takım oyuncuları birbirine girdi
Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı

Aşkını temmuzda duyurmuştu! Sevgilisi öpmelere doyamadı
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na fırça: En kötüsüydü! Operasyon yapılmış

Nihat Kahveci, Fenerbahçeli yıldızı topa tuttu
Namaz vaktinde camiye gelmeyen imam, cemaat tarafından mezarlıkta ölü bulundu

Namaza gelmeyince aramaya koyuldular! Acı gerçek mezarlıkta çıktı