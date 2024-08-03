Tripolis'i Buldan bezine dokuyan usta, yarışmada birinci oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan el tezgahı ustası Veysel Karaşın, Tripolis Antik Kentinin dünyaca ünlü travertenlerini Buldan bezine dokudu.

Dokuması ile ünlü Buldan ilçesinde 25 yıldır hobi olarak başladığı el tezgahında yöresel dokumalar yapan Veysel Karaşın, Tripolis Antik Kentinin dünyaca ünlü travertenlerini ev tekstilini ve yaz giyiminde tercih edilen Buldan bezini dokudu. Karışın, bu eseriyle katıldığı Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivalinde dokuma yarışmasından birincilikle ayrıldı. Buldan Hamamboğazı Sokağında yöresel dokumalar yapmaya devam ededen Karaşın, travertenlerde görüp etkilendiği desen ve renkleri dokumalarına nakşetti.

Unutulmaya yüz tutmuş el tezgahıyla dokuma yaptığını ve bu işin semeresini günler geçtikçe aldığını belirten Veysel Karaşın, "Bu iş bize yeni fikirler elde etmemizi sağlıyor. Hem kentimizin hem de Tripolis'in ön plana çıkması için tarihi antik kente giderek fotoğraflar çektim. Tripolis'teki desen ve renklerden çok etkilendim. Oradaki travertenlerde bulunan renkleri ve desenleri dokuma üzerine nasıl yapabiliriz diye çalışmalar yaptım. Gerekli planlamaları yaparak kafamda şekillendirdim. Daha sonra yaptığımız uygulamalarla ortaya ürünümüzü çıkardık. Bu yıl ki Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivalinde düzenlenen dokuma yarışmasına bu ürünümle katıldım. Tripolis'ten esinlendiğim ürünüm kaydadeğer bulundu, çok beğenildi ve yarışmada jüri heyeti tarafından birinciliğe layık görüldü. Çok mutlu ve gururluyum. Biz yeter ki bu kültürümüzü, geçmişteki bu zanaatımızı ayakta tutmaya, canlı tutmaya çalışalım. Geçmişi günümüze aktaralım. Dokuma kültürümüzü devam etmeye çalışacağım" dedi.