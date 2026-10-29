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Trenin çarptığı 18 yaşındaki gencin cenazesi Kütahya’da toprağa verildi

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Trenin çarptığı 18 yaşındaki gencin cenazesi Kütahya’da toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Trenin çarptığı 18 yaşındaki gencin cenazesi Kütahya’da toprağa verildi
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Kütahya’da yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, Ahmet Yesevi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Evliya Çelebi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve sevenleri katıldı; genç, 2 yıl önce babasını kanserden kaybetmişti.

Kütahya'da yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mevlüt Eren Aslan, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çeçen Sokak'ta bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir-Eskişehir seferini yapan 32011 sefer sayılı yolcu treni, raylardan karşıya geçmeye çalışan Mevlüt Eren Aslan'a (18) çarptı. Ağır yaralanan genç, ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın cenazesi, Ahmet Yesevi Camii'ne getirildi. Cenaze törenine gencin ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli'nin kıldırdığı cenaze namazı öncesinde helallik alındı. Cenaze namazı sırasında Aslan'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Namazın ardından Mevlüt Eren Aslan'ın naaşı, Kütahya Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2 yıl önce babası Osman Aslan'ı kanser nedeniyle kaybeden Mevlüt Eren Aslan'ın annesi ve kardeşiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Bölcek Camii'nde imam olarak görev yapan babasının vefatının ardından Aslan'ın cep telefonunun ekranında babasının fotoğrafını taşıdığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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