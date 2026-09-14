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Tramvayı kaçıran anne ve engelli oğluna polisten yardım eli

Tramvayı kaçıran anne ve engelli oğluna polisten yardım eli
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Kayseri’de tramvayı kaçıran anne ve engelli oğlu polis ekipleri tarafından evlerine bırakıldı.

Kayseri'de tramvayı kaçıran anne ve engelli oğlu polis ekipleri tarafından evlerine bırakıldı. Engelli oğluyla yolda kalan anne, özverili davranışlarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Hunat Hatun Tramvay Durağı'nda evlerine gitmek için tramvay bekleyen Zarife Ç. ve engelli oğlu Muhammet Ada Ç., tramvayı kaçırdı. Yolda kalan anne ve oğlu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Tramvay durağına giden ekipler, tekerlekli sandalyede bulunan Muhammet Ada Ç.'yi ve yaşlı annesini polis aracına bindirdi. Tekerlekli sandalyeyi de katlayarak araca koyan ekipler, anne ve engelli oğlunu evine bıraktı.

Zorda kalan ve ekiplerden yardım isteyen Zarife Ç., ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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