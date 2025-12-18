Haberler

Sokak hayvanları için geri dönüşüm projesine sürdürülebilirlik ödülü


TREDAŞ'ın 'Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin' projesi, kullanım ömrünü tamamlamış armatürlerin sokak hayvanları için mama ve su kaplarına dönüştürülmesiyle ödül aldı. Proje, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki sahipsiz hayvanların yaşamlarına katkı sunuyor.

Trakya'da kullanım ömrünü tamamlamış armatürlerin sokak hayvanları için mama ve su kaplarına dönüştürüldüğü proje, sürdürülebilirlik alanında ödüle layık görüldü.

TREDAŞ'ın çevresel ve sosyal sorumluluğu bir araya getiren "Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin" projesi, İstanbul Marketing Awards kapsamında "Kurumsal İletişim & Sürdürülebilirlik: Geri Dönüşüm Projesi" kategorisinde ödül aldı. Proje kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış armatür başlıkları geri dönüştürülerek sokak hayvanları için mama ve su kaplarına dönüştürülüyor.

Beş yılı aşkın süredir kesintisiz şekilde sürdürülen proje ile bugüne kadar 510 armatür başlığı yeniden kullanıma kazandırıldı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki kırsal alanlarda yaşayan sahipsiz hayvanların temel ihtiyaçlarına katkı sağlanan proje, döngüsel ekonomi yaklaşımıyla plastik tüketiminin azaltılmasını da hedefliyor. Zararlı materyallerden arındırılan armatür başlıkları güvenli hale getirilerek belirlenen noktalara yerleştiriliyor, mama ve su takviyeleri düzenli olarak yapılıyor.

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, proje ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin projesiyle, enerjinin yalnızca şehirleri aydınlatmakla sınırlı olmadığını; yaşamın her alanına dokunan bir değer olduğunu ortaya koyuyoruz. Sessiz dostlarımızın temel ihtiyaçlarına katkı sunarken, kullanım ömrünü tamamlamış armatürleri yeniden değerlendirerek sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine destek oluyoruz. Projemizin ödüllendirilmesi, doğru bir yolda ilerlediğimizin önemli bir göstergesi. Bu yaklaşımı yaygınlaştırarak toplumsal farkındalığı artırmaya devam edeceğiz." - TEKİRDAĞ

500

