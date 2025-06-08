Traktör römorkunun altında kalan çocuk yaralandı

Traktör römorkunun altında kalan çocuk yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı.

Römorkun altında kalan çocuk yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki traktörün römorkun devrilmesi sonucu altında kalan çocuk yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çavuşköy Mahallesindeki tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Kadir G., yamaç üzerinde park halinde olan römorkun üzerinde zıplayarak oynamaya başladı. O sırada kontrolden çıkan römork yaklaşık 10 metrelik yamaçtan aşağı yuvarlandı.

Yuvarlanan römorkun altında kalan çocuk yaralandı. Olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ekiplerce kurtarıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının bacaklarında kırıklar oluştu.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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